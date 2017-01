Tischtennis: Rhenania gegen Hamborn auf der Hut

Tischtennis auf Verbandsebene: Verbandsliga-Spitzenreiter DJK Rhenania Kleve spielt daheim mit komplettem Team. WRW Kleve will gegen Meiderich in die Erfolgsspur zurück. Landesligist BV DJK Kellen gegen Spitzenreiter. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: DJK Rhenania Kleve - TTV Hamborn 2010 (Sonntag, 11 Uhr). Nach dem gelungenen Rückrundenauftakt beim Meidericher TTC wartet auf den bislang souveränen Spitzenreiter am Sonntagmorgen die erste Heimaufgabe. Beim Duisburger Traditionsclub setzte sich das DJK-Team auch ohne Spitzenspieler Andrzej Borkowski letztlich ungefährdet mit 9:2 durch. Mit der ersten Herrenmannschaft des Hamborner Fusionsclubs erwartet die Rhenania ein weitaus stärkerer Gegner. Kein Maßstab ist für Simon Jansen der überraschend deutliche Sieg im Hinspiel. Der Klever Mannschaftsführer: "Auch wenn wir in der Hinrunde einen klaren Sieg einfahren konnten, dürfen wir den TTV nicht unterschätzen. Bis jetzt haben die Gäste ihr Können von der letzten Spielzeit - am Ende Tabellendritter - nicht abgerufen. Wir werden voraussichtlich in Bestbesetzung aufspielen können!" Vieles wird in der Turnhalle der Realschule Kleve bereits davon abhängen, welchen Ausgang die Doppel nehmen werden. Im ersten direkten Vergleich war der ohne seine Nummer zwei Patrick Schüring aufspielende Tabellenneunte der Rhenania noch ebenbürtig: Kirchner/Oliver Jansen verloren nach fünf engen Sätzen, Borkowski/Andreas Bolda siegten auf dem Nebentisch trotz zweimaligen Satzrückstandes mit 3:2. Auch das dritte Doppel, in dem Simon Jansen/Martin Blume im Entscheidungsdurchgang die Oberhand behielten, stand bis zum Schluss auf des Messers Schneide. Spitzenspieler der Hamborner ist auch in der Rückrunde ein ehemaliger Rhenane. Erdal Atmaca war vor einigen Jahren eine Spielzeit für die Klever Rhenania aktiv. Vervollständigt wird das Sextett der Gäste aller Voraussicht nach durch Schüring, Manfred Müller, Michael Volkmann, Wilhelm Kieselmann und Orhan Aydin.

TTVg WRW Kleve - Meidericher TTC 47 (Samstag, 18.30 Uhr). Zwei Mannschaften, die sich den Auftakt in die Rückrunde sicherlich anders vorgestellt hatten, treffen am Samstagabend in der Sebus-Halle am Mittelweg aufeinander. Während sich die WRW-Herren ohne das nötige Quäntchen Glück dem PSV Oberhausen mit 7:9 (33:35 Sätze) geschlagen geben mussten, unterlag der Meidericher TTC der nicht in Bestbesetzung aufspielenden Klever Rhenania in heimischer Umgebung deutlich mit 2:9. Wieder in die Erfolgsspur zurück will das durch die Auswärtsniederlage auf den vierten Rang abgerutschte WRW-Team gegen den Duisburger Traditionsclub. Mannschaftsführer Jens Roeloffs: " Gegen Meiderich werden wir im Spitzenpaarkreuz mit Thorsten Honefeld aufspielen, ich selber werde jedoch wie im Hinspiel fehlen. Aber auch mit Ersatz sind wir selbstbewusst zu sagen, dass wir als Favorit ins Spiel gehen. Ich hoffe, dass wir das Ergebnis aus dem Hinspiel mindestens bestätigen können und die zwei Punkte in Kleve bleiben!" Für den Klever Kapitän wird gegen den Tabellenvorletzten im dritten Paarkreuz Felix Kramer an den Tisch gehen. Gute Erinnerungen hat die WRW-Sechs an das Hinspiel. Nach einem 1:3-Auftakt steigerten sich die ohne Jens Roeloffs und Benedikt Voss aufspielenden Gäste und entschieden die Auswärtspartie nach knapp dreistündiger Spieldauer mit 9:4 zu ihren Gunsten. Bei der Aufstellung gab es beim Meidericher TTC eine Änderung im dritten Paarkreuz. An Brett sechs bieten die Gäste für Henning Huppers (4:11-Siege) nun den bislang in der Zweitvertretung aktiven Wolfgang Balloff auf.

Herren-Landesliga Gruppe 7: BV DJK Kellen - BSV GW Wesel-Flüren (Samstag, 18.30 Uhr). Nach Wunsch lief es für die Kellener Landesliga-Herren zum Rückrundenauftakt. Beim Tabellendritten MTV Rheinwacht Dinslaken setzte sich die BV-DJK-Sechs dank einer geschlossenen Mannschaftsleistung mit 9:5 durch. Auf ein weiteres Top-Team der Liga trifft der Tabellenachte am Samstagabend. Der Aufsteiger holte bislang 21:3 Punkte und führt die Tabelle nach zwölf Spieltagen zusammen mit dem TTC BW Geldern-Veert an. Trotz Heimvorteil sieht Routinier Erwin Verhaßelt seine Mannschaft lediglich in der Außenseiterrolle: "Da Flüren nicht verlegen konnte, müssen wir ohne unserer Spitzenspieler Christian Schlesinger antreten. Unter diesen Voraussetzungen wird es uns nicht gelingen, dem Spitzenreiter ein Bein zu stellen. Allerdings wollen wir dem Gegner alles abverlangen. Da die Gäste klarer Favorit sind, können wir ganz locker aufspielen. Alles andere als eine Niederlade wäre eine Überraschung!"

Nur knapp musste sich das Kellener Sextett dem in der Rückrunde unverändert aufspielenden BSV auf der rechten Rheinseite geschlagen geben. Nach einem 4:0-Auftakt unterlagen die in Bestbesetzung aufspielenden Gäste dem Spitzenteam mit 7:9. Niederlagen von Andreas Arntz (1:3 Carsten Heisterkamp) und im Schlussdoppel von Christian Nellessen-Tann/Schlesinger, die gegen Michael Gerth/Torsten Lantermann im Entscheidungsdurchgang mit 9:11 den kürzeren zogen, brachten die BV-DJK-Sechs um den verdienten Lohn.

Quelle: RP