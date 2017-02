Tischtennis: Rhenania: Heimspiel gegen Bottrop

Tischtennis-Verbandsliga: DJK Kleve auch ohne Borkowski klarer Favorit. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: DJKRhenania Kleve - TTC Bottrop (Samstag, 17 Uhr). Mit einer starken Mannschaftsleistung entschied die Klever Rhenania den Verbandsliga-Gipfel gegen den TSSV Bottrop am letzten Spieltag mit 9:3 zu ihren Gunsten. Auf das zweite Bottroper Verbandsliga-Team treffen die DJK-Herren am Karnevalswochenende. Während der Lokalrivale jedoch trotz der Niederlage im Spitzenspiel weiterhin um den zweiten Aufstiegsplatz mitspielt, zieren die 47 er zusammen mit dem SC Bayer Uerdingen II abgeschlagen das Tabellenende.

Bislang langte es für die Mannschaft um Thomas Nawarecki in 16 Spielen lediglich zu einem Sieg und zwei Unentschieden. Auf die leichte Schulte darf der bislang souveräne Spitzenreiter die zuletzt überraschend beim Meidericher TTC siegreichen Gäste allerdings nicht nehmen. Mannschaftsführer Simon Jansen: " Wir wollen auch gegen den TTC von Beginn an konzentriert zu Werke gehen und wie im Hinspiel bereits im Doppel den Ton angeben.

Andrzej Borkowski wird wie im Hinspiel nicht mit von der Partie sein!" Für den im Verbandsliga-Gipfel überragenden Spitzenspieler wird gegen die Gäste aus dem Ruhrpott im dritten Paarkreuz voraussichtlich Daniel Marquard aus der Bezirksliga-Reserve zum Einsatz kommen. Kann die mit 32:0 Zählern zu Buche stehende Rhenania mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung aufwarten, sollte der TTC auch in der Turnhalle der Realschule Kleve sicher in die Schranken verwiesen werden können.

Besonders motiviert dürfte Johannes Kirchner in den zweiten direkten Vergleich gehen. Das Eigengewächs musste sich in Bottrop TTC-Spitze Christopher Riedel (Rückrunde 4:6 Siege) in vier Sätzen geschlagen geben und dürfte in heimischer Umgebung alles daran, den Spieß umzudrehen. Vervollständigt wird das im Hinspiel mit 2:9 unterlegene Gästeteam von Nawarecki (1:9), Dennis Schutin (3:7), Josef Langer (1:2), Matthias Langer (3:4) und Christopher Buschbeck (4:1).

Die letztjährige Nummer zwei (6:14 Siege) geht in der Rückrunde an Brett sechs auf Punktejagd.

Quelle: RP