Tischtennis: Rhenania im Verbandsliga-Gipfel

Tischtennis: Verbandsliga-Tabellenführer DJK Kleve im Heimspiel gegen TSSV Bottrop. WRW-Herren wollen in Uerdingen wieder in die Erfolgsspur zurück. BV DJK Kellen in Dinslaken vor weiterem Sieg. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: DJK Rhenania Kleve - TSSV Bottrop (Sonntag, 11 Uhr). Die Spitzenbegegnung des Spieltages kommt am Sonntagmorgen zur Austragung. Mit der Klever Rhenania und dem TSSV Bottrop treffen in der Turnhalle der Realschule Kleve, Eingang Triftstraße, die derzeit spielstärksten Mannschaften der Liga aufeinander. Während die DJK-Herren die Tabelle nach 15 Siegen souverän mit 30:0-Zählern anführen, belegen die Gäste vor dem Gastspiel in der Klever Oberstadt mit 22:8 Punkten den zweiten Rang. DJK-Eigengewächs Johannes Kirchner sieht dem zweiten Gipfeltreffen zuversichtlich entgegen: "Ich sehe uns gerade vor heimischem Publikum in der Favoritenrolle. Mit Bartosz Surzyn und Thorsten Hoffmann ist der TSSV oben sehr stark besetzt. Wir müssen vor allem dort punkten, wo der TSSV schwächer einzuschätzen ist. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollten wir uns gegen Bottrop auch zuhause durchsetzen können!" Gespannt sein darf man darauf, wie sich die beiden DJK-Spitzen gegen Hoffmann (Hinrunde: 20:1-Siege) und der neuen Nummer eins Surzyn (20:2), der vom Regionalligisten SC Buschhausen zum TSSV wechselte, im Rückspiel aus der Affäre ziehen werden. In Bottrop gewann Andrzej Borkowski das Spitzeneinzel gegen Surzyn in vier Sätzen und fügte dem Neuzugang die erste Saisonniederlage zu. Ob der bislang souveräne Tabellenführer auch den zweiten direkten Vergleich zu seinen Gunsten entscheiden kann, dürfte in erster Linie vom Ausgang der Doppel und den Einzelbegegnungen von Brett drei bis sechs abhängen. Neben Andreas Bolda und Simon Jansen sind im dritten Paarkreuz vor allem Martin Blume und Oliver Jansen gefordert. Bleibt abzuwarten, welche Mannschaft zum Auftakt den Ton angeben wird. Im Hinspiel konnten sich in den ersten fünf Begegnungen lediglich Borkowski/Bolda behaupten. Die Klever Doppelpaarung schlug Lothar Paskuda/Paul Knees in vier Sätzen.

SC Bayer Uerdingen II - TTVg WRW Kleve II (Samstag, 18.30 Uhr). Nicht nach Wunsch lief es in der Rückrunde bislang für die Mannschaft um Jens Roeloffs. Dem Heimsieg über den Meidericher TTC (9:2) stehen Niederlagen beim PSV Oberhausen (7:9) und dem TTV Hamborn 2010 (4:9) sowie gegen die Klever Rhenania (1:9) gegenüber. Durch die drei Niederlagen rutschte die WRW-Sechs in der Tabelle auf den sechsten Rang ab. Wieder in die Erfolgsspur zurück will das Klever Team beim Gastspiel in der Seidenstadt. Nach dem Sieg im Hinspiel will das WRW-Sextett um Jens Roeloffs auch in der Heinz-Melcher Halle doppelt punkten.

Der Klever Kapitän: "Ich hoffe, dass wir in Uerdingen wieder zwei Punkte einfahren können und so den negativen Trend der letzten Spiele stoppen! Allerdings wissen wir, dass das kein leichtes Unterfangen wird. Uerdingen hat zuletzt gute Leistungen abgeliefert und zuletzt auch Routinier Robert Geyer aufgeboten!" Von der Papierform spricht im Rückspiel für einen erneuten WRW-Erfolg Während die Klever Herren mit 16:14-Punkten ein positives Konto vorweisen können, konnte der den letztjährige NRW-Ligisten bislang lediglich sechs Zähler auf der Habenseite verbuchen. Einen einseitigen Spielverlauf wie im Hinspiel (9:2) dürfte es beim Tabellenvorletzten dennoch nicht geben. Die Uerdinger Zweitvertretung ist in heimischer Umgebung nur schwer auszurechnen. Wie stark das Team um Routinier Robert Geyer zuhause aufspielen kann, erfuhren zuletzt der TTV Hamborn 2010 (9:5) und Spitzenreiter DJK Kleve (7:9). Zwei Änderungen gab es zur Rückrunde bei der Uerdinger Aufstellung: David Friedrich, der in der Hinrunde 16 Spiele im Spitzenpaarkreuz bestritt, spielt in der zweiten Serie im dritten Paarkreuz auf. Dafür rückte Aria Hosseini (8:4-Siege) in das mittlere Paarkreuz auf.

Herren-Landesliga Gruppe 7: SGP Oberlohberg - BV DJK Kellen (Sonntag, 11 Uhr). Seit vier Spieltagen ungeschlagen sind die Kellener Landesliga-Herren. Nach dem ungefährdeten Heimsieg über den Kreisrivalen SV Walbeck kann die BV-DJK- Sechs in der Tabelle mit 15:15 Zählern erstmals ein ausgeglichenes Punktekonto vorweisen. Zwei weitere Zähler auf der Habenseite hat der Tabellensiebte beim Gastspiel in Dinslaken im Visier. Routinier Erwin Verhaßelt: "Auch ohne Wolfgang Horn wollen wir im Rückspiel doppelt punkten. Das sollte selbst bei einer normalen Leistung realisierbar sein. Wir werden die Partie entsprechend motiviert angehen und den Gegner auf keinen Fall unterschätzen. Auch wenn Lohberg in der Rückrunde etwas kompakter zu sein scheint, denke ich, dass wir am Ende die Nase vorne haben!" Die erste Herrenmannschaft der Sportgemeinschaft Pestalozzidorf Oberlohberg konnte den Abgang ihres Spitzenspielers Sascha Kaiser zum TTF Bönen nicht kompensieren und ziert nach fünfzehn Spieltagen zusammen mit dem SV Walbeck abgeschlagen das Tabellenende.

Nach dem Heimsieg sollte das Kellener Team auch den zweiten direkten Vergleich zu ihren Gunsten entscheiden können. Für den 9:2- Sieg in Kellen benötigte die nicht in Bestbesetzung aufspielende BV-DJK-Sechs lediglich 90 Minuten. Aufgrund der von beiden Mannschaften zuletzt erzielten Ergebnisse wäre auch beim Gastspiel in der Sporthalle der Hiesfelder Dorfschule alles andere als ein weiterer Sieg der in der Rückrunde bislang ungeschlagenen Gäste um Spitzenspieler Christian Schlesinger (6:0-Siege) eine große Überraschung.

Quelle: RP