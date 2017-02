Tischtennis: Rhenania muss über volle Distanz

Tischtennis auf Verbandsebene: Verbandsliga-Tabellenführer DJK Kleve gewinnt in Uerdingen mit 9:7. WRW Kleve unterliegt in Hamborn mit 4:9. Kellener Landesliga-Herren in der Rückrunde weiter ungeschlagen. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: SC Bayer Uerdingen - DJK Rhenania Kleve 7:9 (31:37 Sätze). Erstmals in dieser Spielzeit über die volle Distanz musste die Klever Rhenania beim Gastspiel in der Seidenstadt. Nach fast vierstündiger Spieldauer gewann der bislang souveräne Spitzenreiter die Auswärtspartie beim Tabellenzehnten SC Bayer Uerdingen II mit 9:7. Die Entscheidung zugunsten der ohne ihren Spitzenspieler Andrzej Borkowski und Mannschaftsführer Simon Jansen, der aufgrund einer Handverletzung passen musste, aufspielenden Gäste fiel erst in den beiden letzten Spielen des Abends. DJK-Eigengewächs Johannes Kirchner: "Neben Martin Blume, der im mittleren Paarkreuz eine weiße Weste behielt, ist die Leistung von Julian Binn hervorzuheben!" Der ansonsten in der Bezirksliga-Sechs aufspielende Binn behielt nach seiner knappen Fünfsatzniederlage im ersten Einzel gegen Leon Viktoria in vier Sätzen die Oberhand und brachte seine Farben vor dem Schlussdoppel mit 8:7 in Führung. Den 14. DJK-Sieg in Folge brachten Kirchner/Andreas Bolda mit einem weiteren Viersatzsieg gegen Arasch Hosseini/David Friedrich unter Dach und Fach. Während die DJK-Herren die Tabelle nach dem umkämpften Auswärtserfolg weiterhin verlustpunktfrei anführen, kam Verfolger TSSV Bottrop auch beim Meidericher TTC nicht zum Zuge. Nach der Heimniederlage gegen den PSV Oberhausen unterlag der Tabellenzweite beim abstiegsbedrohten Duisburger Traditionsclub mit 7:9. Durch die zweite Rückrundenniederlage des TSSV konnte die Rhenania ihren Vorsprung auf acht Zähler ausbauen. Nicht nach Wunsch lief es für die Gäste in Uerdingen bereits zum Auftakt. Während sich die Spitzenpaarung Kirchner/Bolda gegen Arja Hosseini/Dominik Schages in vier Sätzen behaupten konnte, blieb den weiteren DJK-Paarungen nur die Gratulation. Blume/Marcel Schenk unterlagen Arasch Hosseini/Friedrich nach 2:0-Satzführung im Entscheidungsdurchgang mit 11:13 und Oliver Jansen/Binn musste sich Jan Wlodarek/Viktoria in vier Sätzen geschlagen geben. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung warteten die Gäste im Einzel auf. Eifrigste Punktesammler war Blume, der im mittleren Paarkreuz neben Schages (3:1) auch Routinier Wlodarek (3:2) das Nachsehen gab. Je einmal punkteten die beiden DJK-Spitzen Kirchner und Bolda (beide gegen Arja Hosseini) sowie Oliver Jansen (3:0 Schages), Schenk und Binn (beide gegen Viktoria).

TTV Hamborn 2010 - TTVg WRW Kleve 9:4 (32:22 Sätze). Weiter auf den ersten Auswärtserfolg in der Rückrunde warten die WRW-Herren. Dem in Bestbesetzung aufspielenden Hamborner Fusionsclub unterlag der Tabellenvierte, der Thorsten Honefeld ersetzen musste, mit 4:9. Für den Spitzenspieler der Gäste spielte im dritten Paarkreuz kurzfristig Nachwuchshoffnung Elijas Erkis auf. Die sechste Saisonniederlage zeichnete sich bereits zum Auftakt ab. Mannschaftsführer Jens Roeloffs: "Das 0:4 am Anfang war letztlich ausschlaggebend!" Die ersten Begegnungen in der Sporthalle am Mattlerbusch verliefen für die WRW-Sechs alles andere als nach Wunsch. Im Doppel zogen sowohl Pierre Klein/Erkis (Manfred Müller/Michael Volkmann) als auch das Klever Spitzendoppel Peter Hendricks/Vincent Kepser (Erdal Atmaca/Orhan Aydin) in drei Sätzen den Kürzeren. Ohne zählbaren Erfolg auch Roeloffs/Benedikt Voss, die gegen Wilhelm Kieselmann/Patrick Schüring eine 2:1-Satzführung nicht ins Ziel bringen konnten. Die vierte Niederlage in Folge bezog im ersten Einzel Vincent Kepser. Die Nummer zwei der Gäste musste sich Atmaca im Entscheidungsdurchgang geschlagen geben. Erstmals Jubeln ließ Klein seine Farben. Gegen Schüring behielt die WRW-Spitze in vier Sätzen die Oberhand. Sieg und Niederlage auch im mittleren Paarkreuz: Roeloffs verlor gegen Müller im fünften Satz, Hendricks siegte ebenso knapp gegen Volkmann. Viersatzniederlagen von Voss (Aydin) und Erkis (Kieselmann) ließen den TTV auf 7:2 davonziehen. Klein, der das Spitzeneinzel gegen Atmaca in drei Sätzen zu seinen Gunsten entscheiden konnte und Kepser (3:2 Schürung) brachten WRW noch einmal heran, ehe Niederlagen von Hendricks (1:3 Müller) und Roeloffs (1:3 Volkmann) den TTV siegreich vom Tisch gehen ließen.

Herren-Landesliga Gruppe 7: VfL Rhede - BV DJK Kellen 8:8 (36:30 Sätze). Weiter ungeschlagen bleiben in der Rückrunde die Kellener Herren. Nach dem 9:5-Erfolg beim MTV Dinslaken und dem 8:8-Remis gegen den Tabellenzweiten BSV GW Wesel-Flüren punktete die BV-DJK-Sechs auch gegen das Spitzenteam VfL Rhede. In der bis zum letzten Ballwechsel umkämpften Auswärtspartie gerieten die Gäste zunächst mit 3:5 ins Hintertreffen. Den Kellener Zwischenspurt mit drei Siegen in Folge beendete die VfL mit einer 3:1-Bilanz zur 8:7-Führung. Die Punkteteilung brachten im Schlussdoppel Christian Schlesinger/Christian Nellessen-Tann mit einem Viersatzerfolg gegen Niels Blum/Tobias Lampe unter Dach und Fach. Mit nunmehr 13:15- Zählern festigte die Mannschaft um Routinier Verhaßelt in der Tabelle den siebten Rang und hat im nächsten Heimspiel gegen Schlusslicht SV Walbeck die große Chance, ihr Punktekonto erstmals ausgeglichen zu gestalten. Nicht nach Wunsch lief es in Rhede zum Auftakt, wo ein Viersatzerfolg von Verhaßelt/Wolfgang Horn gegen Frank den Boer/Hendrik Efing die einzige zählbare Ausbeute blieb. Neben Michael van Heek/Thorsten Kopp (1:3 Blume/Lampe) mussten sich überraschend auch Schlesinger/Nellessen-Tann gegen Christian Kamps/Alexander Kempkes in drei Sätzen geschlagen geben. Nur ein Gästeerfolg auch in den ersten drei Einzelbegegnungen: Schlesinger schlug Lampe in vier Sätzen. Das nötige Quäntchen Glück hatte die BV-DJK Sechs in den nachfolgenden fünf Begegnungen, die allesamt erst im Entscheidungsdurchgang entschieden wurden. Während Kopp (Kempkes) nur die Gratulation blieb, konnten van Heek (den Boer), Horn (Efing), Schlesinger (Blum) und Nellessen-Tann (Lampe) ihre Farben erstmals in Führung bringen. In den weiteren Einzelbegegnungen kamen die Gäste dann nur noch einmal zum Zuge. Verhaßelt setzte sich in vier Sätzen gegen den Boer durch.

Quelle: RP