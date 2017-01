Tischtennis: Rhenania-Trio hat NRW-Liga im Blick

Tischtennis: Die ersten Teams der DJK Kleve sind mit Erfolg unterwegs. Die Herren, Damen und Jugend überwintern als Tabellenführer. Von Helmut Vehreschild

Die Tischtennis-Abteilung der DJK Rhenania Kleve hat zur Halbzeit der aktuellen Saison allen Grund zur Freude: Gleich drei Mannschaften feierten kürzlich die inoffizielle Herbstmeisterschaft. Die jeweils ersten Mannschaften der Herren, Damen und Jugend haben alle die Möglichkeit, in der kommenden Spielzeit in der NRW-Liga zu spielen.

Die erste Herrenmannschaft schaffte in der Verbandsliga eine lupenreine Bilanz. Alle elf Begegnungen wurden von der Rhenania-Sechs gewonnen. "Wir wussten vorher nicht so recht, wie die anderen Mannschaften einzustufen waren. Am Ende war TSSV Bottrop der stärkste Gegner", sagt DJK-Mannschaftsführer Simon Jansen. "In Bottrop war die spannendste Partie. Letztlich haben wir mit 9:6 gewonnen, weil wir im mittleren und unteren Paarkreuz überlegen waren", betont Jansen.

Nachdem die Rhenania schon im vergangenen Jahr lange Zeit im oberen Drittel stand und um die NRW-Liga mitspielte, sieht es jetzt dank gezielter Verstärkung tatsächlich gut aus. Andrzej Borkowski, zuvor beim Nachbarn TTVg. WRW Kleve aktiv und lange Jahre in der 2. Bundesliga am Tisch, ist als Spitzenspieler eine Bank. Aber auch die anderen fünf DJK-Spieler, darunter gleich vier Eigengewächse, holten positive Spielverhältnisse. "Und im Doppel haben wir mit 21:12-Siegen ebenfalls gut gepunktet", berichtet Simon Jansen. Mit vier Punkten Vorsprung gehen die Rhenanen in die Rückrunde. Johannes Kirchner rückt auf Position zwei, Andreas Bolda ist künftig die Nummer drei. Im unteren Paarkreuz tauschen Oliver Jansen und Martin Blume die Positionen.

Dass die erste DJK-Damenmannschaft von neun Spielen gleich acht gewinnen konnte, überrascht auch das Rhenania-Quartett in der Verbandsliga. "Im vergangenen Jahr haben wir noch gegen den Abstieg gekämpft, jetzt sind wir Herbstmeister. Da sind wir selbst erstaunt", sagt Mannschaftsführerin Jessica Jürges. "Wir haben sehr ausgeglichen gespielt und fast immer beide Doppel gewonnen. Das war natürlich Gold wert", stellt Jürges fest.

Vorentscheidend wird es schon am ersten Spieltag der Rückrunde, wenn die Drittvertretung des SV DJK Holzbüttgen, punktgleich mit der Rhenania Tabellenzweite, den Tabellenführer empfängt. "Jetzt möchten wir auch aufsteigen, entweder als Meister oder über die Relegation", so Jürges. Die erst 13-jährige Lea Vehreschild aus der Bezirksliga-Reserve soll in der zweiten Serie öfter in der Verbandsliga antreten. "Im Spitzenspiel in Holzbüttgen ist Lea schon dabei", bestätigt Jürges.

Die erste Jugendmannschaft der Rhenania steht in der Bezirksliga mit 28:4-Punkten auf dem ersten Platz und hat gute Chancen, demnächst in der NRW-Liga zu spielen, höchste Nachwuchsklasse in Nordrhein-Westfalen. "Wenn wir komplett sind, sieht es gut aus, ansonsten wird es schwierig", sagt DJK-Jugendwart Joachim Verhoeven. Sieben der acht Begegnungen haben die Klever Youngsters gewonnen. Die einzige Niederlage gab es mit zweifachem Ersatz. Gegen den Tabellenzweiten Union Kevelaer-Wetten spielt das DJK-Quartett bereits im ersten Rückrundenspiel daheim.

Quelle: RP