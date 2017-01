Tischtennis: Rhenania will Siegesserie ausbauen

Tischtennis: Verbandsliga-Spitzenreiter DJK Kleve tritt beim Meidericher TTC an. TTVg WRW Kleve ist beim Tabellennachbarn PSV Oberhausen gefordert. Die Kellener Landesliga-Herren sind spielfrei. Von Karlheinz Schmidt

Mit Auswärtsbegegnungen starten am Wochenende die beiden Klever Verbandsteams in die Rückrunde. Während Spitzenreiter DJK Kleve beim Duisburger Traditionsclub Meidericher TTC als Favorit aufspielt, ist der Ausgang der Partie zwischen dem Tabellenvierten TTVg WRW Kleve und dem PSV Oberhausen völlig offen. Spielfrei sind die Kellener Landesliga-Herren. Die Begegnung beim Tabellendritten MTV Rheinwacht Dinslaken wurde auf den 21. Januar verlegt.

Herren-Verbandsliga Gruppe 4: Meidericher TTC - DJK Rhenania Kleve (Samstag, 18.30 Uhr). Mit einer lupenreinen Bilanz beendeten die DJK-Herren das abgelaufene Jahr. Die Rhenania gewann alle elf Begegnungen und geht mit einer 22:0 Bilanz in die Rückrunde. Nachdem die DJK-Sechs schon in der vergangenen Spielzeit zu den spielstärksten Teams der Liga gehörte und um die NRW-Liga mitspielte, scheint der Aufstieg in diesem Jahr in die Tat umgesetzt werden zu können. Mannschaftsführer Simon Jansen: "Saisonziel ist natürlich der Aufstieg! Wir hoffen, dass wir auch die Rückrunde mit so einem fantastischen Ergebnis abschließen können!" Als Nummer eins geht auch im neuen Jahr Neuzugang Andrzej Borkowski (Hinrunde: 13:3-Siege) auf Punktejagd. Der bislang im mittleren Paarkreuz aufspielende Johannes Kirchner (14:4) rückt in das Spitzenpaarkreuz auf, Andreas Bolda (16:5) ist künftig die Nummer drei. Unverändert an Brett vier schlägt der Kapitän (12:4) auf. Im dritten Paarkreuz tauschten Oliver Jansen (10:4) und Martin Blume (12:1) die Positionen. Den ersten Rückrundensieg peilt der Spitzenreiter am Samstagabend beim Meidericher TTC 47 an. Der letztjährige Tabellensechste der Verbandsliga-Liga Gruppe 4 musste seinen Spitzenspieler Ingo Hantke zu Borussia Münster ziehen lassen und geht gegen die Rhenania auch in heimischer Umgebung nur als Außenseiter an den Tisch. Der DJK-Kapitän: "Wenn wir konzentriert aufspielen, sollten wir in Meiderich keine Probleme haben. Auch wenn Andrzej Borkowski nicht mitspielt, sind wir immer noch klarer Favorit!" Das Hinspiel in der Schwanenstadt entschied die DJK-Sechs mit 9:2 zu ihren Gunsten. Nicht nach Wunsch lief es gegen den Duisburger Traditionsverein, der als einzige Änderung für Hennig Huppers (4:11) an Brett sechs den bislang in der Zweitvertretung aktiven Wolfgang Balloff aufbietet, lediglich im dritten Paarkreuz. Neben Oliver Jansen (1:3 Lukas Bieber) blieb auch Blume (2:3 Huppers) nur die Gratulation.

PSV Oberhausen - TTVg WRW Kleve (Samstag, 15 Uhr). Einen erfolgreichen Start in die Rückrunde strebt auch das erste Herrenteam des Klever Traditionsclubs an. In der Sporthalle am Förderturm trifft das Team um Jens Roeloffs am Samstagnachmittag auf den Tabellennachbarn PSV Oberhausen. In der Sebus-Halle musste sich der Tabellenvierte der routinierten Ruhrpott-Sechs knapp (25:29 Sätze) geschlagen geben. Im Rückspiel hofft die WRW-Sechs den Spieß umdrehen zu können. Der WRW-Kapitän: "Wir werden gegen Oberhausen mit unserer Nummer eins Thorsten Honefeld (Hinrunde: 8:2-Siege) spielen können. Nach dem umkämpften ersten Vergleich erwarte ich auch im Rückspiel ein knappes Spiel und hoffe, dass wir etwas Zählbares mitnehmen können. Da vor der Saison unser Ziel der Klassenerhalt war, wollen wir natürlich schnellstmöglich die letzten Punkte hierfür holen. Stark wäre es, wenn wir die Hinrunde bestätigen könnten. Mit der Punkteausbeute von 14:8-Zählern haben wir nicht gerechnet!" Keine Veränderungen gab es beim Tabellenvierten bei der Aufstellung: Das Spitzenpaarkreuz bilden wie in der Hinrunde Honefeld und Hiroshi Kittenberger (2:0). Es folgen die Stammspieler Pierre Klein (11:9), Vincent Kepser (9:9), Peter Hendricks (9:8), Roeloffs (6:9) und Benedikt Voss (7:5). Ebenfalls unverändert spielt in der zweiten Serie auch Gastgeber PSV Oberhausen auf: Als Nummer eins geht beim Tabellenfünften weiterhin der im Hinspiel sowohl im Einzel als auch im Doppel ungeschlagene Alexander Michajlov (Hinrunde: 14:8-Siege) auf Punktejagd. Vervollständigt wird die Mannschaft von Erkan Celik (5:12), Björn Baumann (16:5), Hans-Werner Esser (5:7), Bernd Biegierz (11:7), Waldemar Zick (7:9) sowie Matthias Schemberg und Richard Fritz. Vieles dürfte für die Gäste vom Ausgang der Doppel abhängen. In der Hinrunde erzielten die beiden Tabellennachbarn mit 19:16 bzw. 19:18 Siegen fast nahezu identische Bilanzen.

Quelle: RP