Leichtathletik: Roman Heynen triumphiert

Läufer des LV Marathon Kleve ist erfolgreich ins neue Jahr gestartet. Von Sabrina Peters

Erfolgreich ist Läufer Roman Heynen vom LV Marathon Kleve ins Jahr gestartet. Bei den offenen NRW-Hallenmeisterschaften am vergangenen Wochenende in Düsseldorf holte sich der 29-Jährige über 3000 Meter in seiner Altersklasse M30 einen ungefährdeten und souveränen Start-Ziel-Sieg.

Mit 8:54,73 Minuten war er rund eine Minute schneller unterwegs als sein Kontrahent auf dem zweiten Rang. Seine eigene Bestzeit verbesserte er zudem auch noch um 20 Sekunden.

Dies erfüllte auch Heynen mit Stolz: "Ich komme den Leistungen meiner Vorbilder des Kreises Kleve wie den Laufikonen Detlef Remmers, Rolf Nippoldt, Manfred Brandt oder Gerd Mölders immer näher. Man muss Ziele haben um Erfolgreiches zu erreichen."

Um diese Ziele erreichen zu können, arbeitet Heynen bereits seit längerem sehr hart, wie man zuletzt auch bei seinem Sieg über fünf Kilometer beim Pfalzdorfer Sylvesterlauf sah. Drei Monate hatte sich der 29-Jährige darauf vorbereitet. Sein jüngster Erfolg in der Halle ist für ihn dennoch noch mal etwas Besonderes.

"Jahrelang wollte ich wieder in der Halle 15 Runden auf dem 200-Meter-Rundkurs laufen. Das ist einfach ein ganz anderes Gefühl, als auf der normalen Bahn. Viele Jahre scheiterte es an irgendwelchen Umständen. Diesen Winter hat es nach acht Jahren endlich geklappt", freute sich Heynen.

Quelle: RP