Tischtennis Rot-Weiß im kleinen Stadtduell mit 9:5 vorne

2017-02-12T20:57+0100 2017-02-13T00:00+0100

Tischtennis-Bezirksliga Herren: TTVg. WRW Kleve II - DJK Rhenania Kleve II 9:5 (31:20-Sätze). In dem bis zum 3:3-Zwischenstand ausgeglichenen Lokalkampf brachten Marius Küper (3:0 André Schremser) und Christoph Jansen (3:0 Hendrik ter Steeg) ihre Farben erstmals entscheidend in Führung. Die Rhenanen kamen im weiteren Verlauf des Abends nur noch durch Lucca-Henk Kaus (3:0 Jakob Kramer) und Daniel Marquard (3:1 Küper) zum Zuge. Zum Auftakt brachten Martin Gorczynski/Benedikt Voss (3:0 Schremser/Michael Dorißen) und Küper/Jansen (3:1 Kaus/ter Steeg) die WRW-Sechs bei Niederlage von Felix Kramer/Jakob Kramer (1:3 Marcel Schenk/Marquard) mit 2:1 in Front.