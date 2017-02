Billard: Rot-Weiß Kleve 3 ist Meister in der 4. Klasse

Im Vierkampf der 1. Klasse bei der Kreis Klever Billardgemeinschaft gab es das Spitzenspiel zwischen BSF Goch 1 und Unter uns Uedem. Am Ende trennten sich beide Teams 4:4-Unentschieden.

Auch RBC Rees 1 kam über ein 4:4 gegen Jägerhof Goch 1 nicht hinaus. Den Bronze-Platz holte sich Rot-Weiß Kleve 1 mit einem 6:2 gegen BSF Goch 2. Am letzten Spieltag am 4. März kommt es zum Showdown zwischen Unter uns Uedem 1 gegen Rot-Weiß Kleve 1 und Jägerhof Goch 1 gegen BSF Goch 1. Beide Teams Unter uns Uedem 1 und BSF Goch 1 sind Punkte- und Brettpunkte gleich. Holt sich Rot-Weiß Kleve 2 den Titel in der 2. Klasse? Sie verloren bei den Billardfreunden Asperden 1 mit 2:6. Stark spielten Alfred van Baal (R.W.Kleve) 126/20 und Herbert Schäfer (Asperden) 108/20. Durch diesen Sieg schoben sich die Asperdener an Grün Weiß Kleve-Hau 1 vorbei auf Tabellenplatz zwei. Gegen die Zweitgarnitur verlor Grün Weiß Kleve-Hau 1 mit 6:2 und liegt jetzt auf dem dritten Rang. Laubfrosch Kervenheim1 kam zu Hause nicht über ein 4:4 gegen Grün Weiß Kleve-Hau 3 hinaus. Tolle Partien zeigten Michael Brouwers (Laubf.Kervenh.) 110/20 und Manfred Ricken (GWKleve-Hau) 117/20. Eine tolle Vorstellung zeigte Unter uns Uedem 2 beim 6:2-Sieg über B.F.Asperden 2. Bei den Uedemer glänzte Matthias Remmen mit 113/20. Spitzen-Partien zeigten die Asperdener Wolfgang Bachus mit 127/20 und Heinz Jansen mit 103/20. Bis Platz fünf haben noch alle Chancen auf einen Treppchenplatz.

In der 3. Klasse setzt sich das Spitzenduo aus Gut-Stoß Frasselt 1 und RBC Rees 2 ab. Mit 8:0 fegte Gut-Stoß Frasselt 1 zu Hause B.C.79 Donsbrüggen 1 von der Platte. Dabei bestätigte der Frasselter Winfried Heijmans seine glänzende Form mit 100 Points in 19 Aufnahmen. Auch die Reeser kamen zu einem souveränen 6:2-Erfolg gegen B.C.Kleve-Süd 1. Auf den Bronze- Rang steht mit drei Punkten Vorsprung Grün Weiß Kleve-Hau 4, das zu Hause B.C.Bimmen 1 mit 6:2 nach Hause schickte. Zur Spoy Brienen 1 kam zu Hause gegen B.F.Kellen 1 nicht über 4:4-Unentschieden hinaus. Für das Remis der Briener sorgte der stark spielende Thomas Kluitmann mit 100 Points in nur neun Aufnahmen. Das Unentschieden über Laubfrosch Kervenheim 2 in der 4. Klasse war für die Drittvertretung von Rot-Weiß Kleve und damit der Grundstein zum Titel und Aufstieg in der 3. Klasse der Kreis Klever Billardgemeinschaft. Die restlichen sechs Mannschaften haben noch alle Chancen auf die letzten zwei vergebenen Plätze. Gute Chancen haben RBC Rees 3, das Grün Weiß Kleve-Hau 5 mit 6:2 bezwang und Concordia Uedem 1, das zu Hause nur gegen B.F.Asperden 3 zu einem Remis kam. Eine starke Partie zeigte noch im hohen alter Hans Essers (Co.Uedem) mit 80 Points in 18 Aufnahmen.

