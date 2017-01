Aus Den Vereinen: Schnelles Training mit Spaßfaktor

Der "SpeedClub" beim Klever Fitnessstudio "Allround Sports", das mittlerweile "salvea" heißt, erfreut sich immer größer werdender Beliebtheit. Auf dem "Speed-Court" trainieren die 10-14-Jährigen ihre Koordination und Kognition. Von Sabrina Peters

Dass es gar nicht so leicht ist, sich auf zwei Sachen gleichzeitig zu konzentrieren, hat Noah am eigenen Leib erfahren. Bei seiner dritten Stunde beim "Kids SpeedClub" im Klever Fitnessstudio "Allround Sports", das mittlerweile "salvea" heißt, musste sich der 13-Jährige möglichst schnell auf dem "SpeedCourt" bewegen und dabei noch auf einen Monitor achten, der ihm vorgab, wie er das auf dem fünf mal fünf Meter breitem Feld tun muss. Das geschah mithilfe von zwölf Kästchen, die mit Sensoren optisch und numerisch unterlegt sind und die es für ihn in einer zum Teil nicht kalkulierbaren Reihenfolge möglichst schnell auszuschalten galt. "Das ist nicht einfach. Man muss sich schon sehr konzentrieren und darf sich nicht ablenken lassen, aber es macht einfach Spaß", berichtete Noah nach seinem Training.

Der Spaß sei bei Kindern auch der Hauptfaktor, warum sie so gerne am "SpeedCourt" trainieren, wie Physiotherapeut Sebastian Kaul, der das multimediale Trainingsgerät bei "salvea" betreut, weiß. "Sie haben da einfach Freude dran, weil es kein stupides Training und eben sehr abwechslungsreich ist", so Kaul. Seit etwa einem halben Jahr gibt es den "SpeedCourt" nun im "Allround Sports" und wird von Jung und Alt gerne angenommen. Wenige Wochen nach dem Aufbau ist auch der "SpeedClub" für Kinder gegründet worden, der sich seither immer größerer Beliebtheit erfreut. "Die Resonanz ist riesig", freut sich Detlev Ingenwerth, der die zirka 16 Kinder eingeteilt in leistungsbezogene Gruppen betreut.

Drei Mal die Woche (montags und mittwochs jeweils ab 16.15 Uhr und freitags ab 16 Uhr) gibt es jeweils eine 60-minütige Stunde für die kleinen Sportler im Alter von 10 bis etwa 14 Jahren. Trainiert wird dann beispielsweise auch der Rumpf im Kraftbereich. Der Hauptaugenmerk liegt aber auf dem Training auf dem SpeedCourt, das vor allem in die Beine geht, aber auch den Kopf beansprucht.

"Wir arbeiten hier koordinativ und kognitiv. Durch die Kombination aus Zahlen oder Rechenaufgaben, die dazu geschaltet werden können, und der Bewegung werden zeitgleich die Motorik und Kognition sowie die Koordination in Form von Aktions- und Bewegungsschnelligkeit gefördert. Außerdem wird der Wettkampfgeist geweckt", erklärt Kaul. Durch verschiedene Programme, bei denen beispielsweise ein blaues Feld doppelt betreten oder bei einem gelben Feld auf dem Monitor das gegenüberliegende Feld angelaufen werden muss, ist auch eine Abwechslung des Trainings garantiert.

"Wir können dadurch zudem Schwerpunkte beim Training etwa verschiedener Sportarten setzen. Zum Beispiel beim Fußball oder Tennis, wo die Aktion auf der Grundlinie trainiert werden muss", so Kaul. Das machen sich bereits Vereine im Jugendbereichen zunutze, die einzelne Trainingsstunden auf dem SpeedCourt absolvieren. Kaul, selbst Trainer des Fußball-Bezirksligisten SGE Bedburg-Hau, empfiehlt ein Mal pro Woche eine solche Einheit zu absolvieren. "Es sollte schon eine gewisse Regelmäßigkeit da sein, damit man auch Erfolge sieht. Das Programm zeichnet die Trainingseinheiten auch auf und teilt einem mit, welche Fortschritte man gemacht hat", berichtet Kaul. Noah möchte in jedem Fall weitermachen. "Es ist gut für den Fußball", hat der 13-Jährige bereits jetzt gemerkt.

Quelle: RP