Basketball: Schwere Aufgabe für Merkur Kleve im Heimspiel

Basketball-Landesliga: TV Goch spielt in Düsseldorf. Von Per Feldberg

Am kommenden Wochenende startet in der Basketball-Landesliga die Rückrunde. Dabei empfängt der VfL Merkur Kleve den Tabellenfünften TV Grafenberg. Sprungball in der Sporthalle des Freiherr-von-Stein-Gymnasiums ist am Samstagabend um 18.15 Uhr.

Die Gastgeber gehen mit Rückenwind an diese schwere Aufgabe, konnte das Team um Spielertrainer Ralf Daute doch am vergangenen Wochenende seinen zweiten Saisonerfolg beim Osterather TV einfahren und damit seit langer Zeit wieder die Abstiegsränge verlassen.

"Natürlich wird es gegen Grafenberg schwer aber wir werden weiter versuchen uns aus dem Tabellenkeller nach oben zu arbeiten", erklärt Ralf Daute vor dem Match. Dass der Gegner der Klever aber auf keinen Fall unterschätzt werden darf, zeigte sich am vergangenen Wochenende. Denn da musste sich der TV Goch in eigener Halle eben diesen Grafenbergern deutlich mit 42:66 geschlagen geben.

Für die Gocher steht am Samstagabend die Auswärtspartie bei der vierten Mannschaft des ART Giants Düsseldorf an.

Im Hinspiel gewann die Mannschaft um Spielertrainer Heiner Ehling deutlich mit 84:46. Doch seitdem haben die Gastgeber drei Siege einfahren können und sich stabilisiert.

"Nach der schwachen Leistung gegen Grafenberg wird dies ein Charaktertest für die Mannschaft werden. Wir haben Einiges gutzumachen", erklärt Spieler Markus Wagner vor dem Auswärtsmatch.

Quelle: RP