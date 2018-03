später lesen Lokalsport SG Kessel / Ho-Ha: Derksen und Berendsen Trainer FOTO: Kessel FOTO: Kessel 2018-03-01T18:56+0100 2018-03-02T00:00+0100

Nach der einvernehmlichen Trennung von Trainer Raphael Erps mit Ablauf der aktuellen Spielzeit übernehmen die beiden Niederländer Geert Derksen und Nico Berendsen das Traineramt der 1. Mannschaft der SG zur kommenden Saison 2018/2019. Derksen und Berendsen, welche beide in ihren aktiven Spielerkarrieren auch in Deutschland aktiv waren (u.a. VfB Kleve und Olympia Bocholt), freuen sich darauf, die neue Aufgabe in einem deutschen Team zu übernehmen.