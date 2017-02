Tischtennis: Sobilo bringt es auf drei Tagessiege

Tischtennis-Verbandsliga Damen: TTC Union Mülheim - Rhenania Kleve 3:8

Mit einem soliden 8:3-Sieg besiegten die Tischtennis-Spielerinnen der DJK Rhenania Kleve den gastgebenden TTC Union Mülheim in der Damen-Verbandsliga. Sechs Spieltage vor dem Ende der Saison führen die Klever damit weiterhin die Tabelle an, drei Punkte beträgt ihr Vorsprung auf die punktgleichen Dülken und Holzbüttgen.

In Mülheim lief es, wie nach einem 8:2-Erfolg aus der Hinrunde erwartet wurde, ohne größere Probleme für die Kleverinnen. Bereits beide Doppel zu Beginn der Begegnung konnten die Rhenanen für sich entscheiden. So siegten Jessica Jürges/Lucia Jansen ebenso in vier Sätzen wie Sue Boekholt/Agnes Sobilo. Den vorerst einzigen Gegenpunkt musste Jürges im Duell mit Spitzenspielerin Jessica Altstadt zulassen. Sie unterlag mit 0:3 und musste die Überlegenheit ihrer Gegnerin anerkennen.

Unterdessen erspielten ihre Teamkolleginnen weitere Zähler. Sobilo, Boekholt und Jansen waren wenig gefordert und stellten das Ergebnis auf 5:1. Wenig beeindruckt von der Niederlage von Jürges zeigte sich Sobilo, die gegen Altstadt ein müheloses 3:0 holte. Ein kleines Lebenszeichen gab es von den Mülheimerinnen aber dann doch noch einmal, als Jansen und erneut Jürges ihre Begegnungen zum 3:6-Zwischenstand verloren.

Doch Boekholt brachte das 7:3 und gab Sobilo damit die Vorlage, den Gesamtsieg unter Dach und Fach zu bringen. Diesen ließ sich die Angriffsspielerin nicht nehmen, ergatterte ihren dritten Tagessieg und damit auch das 8:3. Am kommenden Sonntag findet nun das verlegte Spitzenspiel gegen den 1. TTC Schwarz-Grün Dülken statt.

(liza)