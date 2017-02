Kegeln: Sportkegeln: Damen ohne Chance

Letzten Sonntag waren die Teams der Klever Kegel Sport Gemeinschaft wieder im Einsatz. Drei Teams waren auswärts am Start, wovon nur eine einen Sieg mit nach Hause brachte.

Damen NRW-Liga: SKC Langenfeld/Paffrath I - SK Kleve 3:0 Pkte 39:29 ZW 4824:4505 Holz. Für die Damen der KKSG ging es zum Tabellenführer und Aufstiegsaspiranten Langenfeld. Ein Sieg hier wäre mehr als utopisch gewesen, doch wenigstens den Punkt wollten die Schwanenstädterinnen mitnehmen. Bereits im Startblock lief es schon gegen Kleve. Einige Bauernfehler bei beiden Spielerinnen verunsicherten sehr. 717 Holz von Stephanie Schlebusch und 753 Holz von Sandra van Bebber kamen an die bereits geforderten 788 Holz nicht ran. Auch im Mittelblock sollte es nicht so recht fallen. Gabi Schmitt spielte 678 Holz und Birgit Wilkes kam auf 748 Holz. Lediglich der Schlussblock zeigte eine normale Form. Martina Zimmer holte tolle 800 Holz und Silke Thissen konnte sich mit 809 Holz ebenfalls gut sehen lassen. Doch in die Punktevergabe konnten diese Ergebnisse nicht mehr eingreifen.

Nun werden die Damen am Sonntag, 19. Februar um 13 Uhr in der Keglerbörse "Haus Ida" bereits ihr letztes Ligenspiel der Saison bestreiten.

Herren Oberliga I: SK 66/99 Solingen I - SK Kleve I 0:3 Pkte 16:20 ZW 3005:3060 Holz. Nach anfänglichen Startschwierigkeiten der Solinger Anlage konnte die 1. Herrenmannschaft der KKSG den 11. Spieltag starten. Gut motiviert wollte man die volle Punktzahl einfahren. Im ersten Block startete diesmal Tobias Heyligers mit 746 Holz und Fabian Görtz kam auf 807 Holz. Mit 40 Holz Vorsprung ging der zweite Block an den Start. Hier spielte Christian Thissen 696 Holz und Björn van de Kamer kam auf gute 811 Holz, Tagesbestleistung. Sie konnten den Vorsprung verteidigen und sogar ausbauen und Kleve konnte mit drei Punkte sehr zufrieden sein.

Kreisliga I: SK Mülheim III - SK Kleve II 3:0 Pkte 26:10 ZW 2729:2404 Holz. Das dritte Auswärtsspiel bestritt die Zweitgarnitur. Doch hier hingen die Trauben zu hoch. Mit einer derben Klatsche ging es nach Hause. Bester Klever wurde hier Ingo Lankhorst mit 632 Holz. Desweiteren spielten Cees van der Stad 582, Manfred Uffermann 596 und Günter Hausmann 594 Holz.

Kreisliga II: KSG Neuss II - SK Kleve III 3:0 Pkte 0:0 ZW 0:0 Holz. Die dritte Herrenmannschaft musste ihr Spiel in Neuss absagen und hat somit 3:0 verloren. Nun geht es am 19. Februar mit drei Heimspielen in der Keglerbörse "Haus Ida" weiter. Um 10 Uhr empfängt die erste Herrenmannschaft die Kegler von KSC Harmonie 64 Walsum I. Anschließend spielt die Damenmannschaft um 13 Uhr gegen Bielefeld und abschließend empfängt die Zweite KSG Neuss III. Zuschauer sind herzlich willkommen.

