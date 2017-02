später lesen Kegeln Sportkegeln: Um Bezirksmeistertitel in Wesel Teilen

Twittern





2017-02-10T17:21+0100 2017-02-11T00:00+0100

An den vergangenen Wochenenden fand die Bezirksmeisterschaft im Sportkegeln in der Kegelsportanlage Nord in Wesel statt. In zehn Disziplinen versuchten die Starter die Qualifikation zur Regionalmeisterschaft, die im März in Neuss stattfindet, zu erreichen.