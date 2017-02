Reitsport: Springfestival bei von Bredow Keppeln

Am kommenden Wochenende startet der Kreispferdesportverband Kleve auf dem Hötzenhof in die neue Turniersaison mit Qualifikationsprüfung zum RP-Ponysportförderung unter Niederrhein. Von Stephan Derks

Hans-Gerd Terhoeven-Urselmans und Arnold Janßen blicken in die Runde und nicken. Das Team des ausrichtenden RV von Bredow Keppeln hat wieder einmal ganze Arbeit geleistet. Die Reitanlage am Hardscher Weg 14 in der Schüstergemeinde gilt als vorbereitet, der erste Teil des Keppelner Springfestivals, das vom 17. bis 19. Februar ausgerichtet wird, kann beginnen. "Knapp 1.000 Nennungen liegen uns zu dieser Veranstaltung vor, zu der vor allem der Nachwuchs zu Beginn der Saison in Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M die besondere Keppelner Turnieratmosphäre schnuppern kann", schildert von Bredow Pressewartin Sabrina Boßmann.

Starten wird das Turnier am Freitag, 17. Februar, um 10 Uhr mit der ersten von sechs Springpferdeprüfungen bis zur Klasse M, der zwei weitere Stilspringprüfungen auf A-Niveau folgen. Tag zwei des Hallenspringturniers am Hötzenhof gehört dann weitestgehend den Nachwuchsreitern, die sich ab 8 Uhr in Springwettbewerben und -prüfungen bis zur Klasse L messen. Erster sportlicher Höhepunkt an diesem Tage, die Ponyspringprüfung der Klasse A**, als Qualifikationsprüfung zum RP-Cup Ponysportförderung unterer Niederrhein, dessen Finale im März beim Turnier des Clubs der Pferdefreunde Goch (24. bis 26.) ausgerichtet wird und der um 18 Uhr mit der Ponyspringprüfung der Klasse M* mit Stechen ein weiterer Höhepunkt folgt. Unter dem Motto "Sport trifft Show" geht es am Abend wieder rund. Nach dem furiosen Erfolg des rundum erneuerten Abendprogramms im vergangenen Jahr setzen die Keppelner Reiter auch dieses Mal wieder auf ein Mannschaftsspringen mit begleitendem Showprogramm. Somit dürfen sich die Zuschauer auch in diesem Jahr nicht nur auf rasante Ritte, sondern auch auf bunte Kostüme und kreative Beiträge freuen. "Wir hatten aus den Vereinen ein sehr positives Feedback zu dieser neuen Prüfung erhalten", so der Vorsitzende der Keppelner Reiter Arnold Janßen. Für ihn ist das Besondere an dieser Prüfung, dass die Vereine zusammenrücken und gemeinsam, Jung und Alt, Reiter und Nicht-Reiter, ein tolles Showprogramm auf die Beine stellen. Die Prüfung startet ab 19.30 Uhr. Am Sonntag, dem dritten Turniertag gehört die Reithalle ab 8 Uhr zunächst den Dressurreitern, die in zahlreichen Reiterwettbewerben und in Dressurprüfungen bis zur Klasse A um Siege und Platzierungen wetteifern. Ab 12 Uhr startet die Springprüfung der Klasse A** und zwei L-Springen zum Ausklang des Turnierwochenendes folgen. "Natürlich ist auch in diesem Jahr für das leibliche Wohl bestens gesorgt. Auch ist die große Prüfungshalle mit dem komfortablen Gastronomiezelt beheizt und der Zugang zwischen Vorbereitungs- und Prüfungshalle ist überdacht. Zusätzlich sorgen die Spielscheune, das Strohzelt und der Streichelzoo der Familie Terhoeven-Urselmans dafür, dass es auch den kleinen Besuchern garantiert nicht langweilig wird", so Boßmann abschließend.

Weitere Informationen, die genaue Zeiteinteilung und eine Wegbeschreibung zur Reithalle der Familie Terhoeven-Urselmans können im Internet unter www.rv-keppeln.de nachgelesen werden.

Quelle: RP