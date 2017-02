Reitsport: Springpferdetag an der Maasstraße

Beim Reit- und Fahrverein von Driesen Asperden-Kessel dreht es sich am 11. Februar zum Auftakt in die neue Reitsaison vieles um die Nachwuchspferde. Initiatorin der Veranstaltung ist die Pferdewirtin Judith Emmers. Von Stephan Derks

"Warum nicht", dachten sich wohl kürzlich die Verantwortlichen des Reit- und Fahrvereins (RFV) "von Driesen" Asperden-Kessel, als ihnen Vereinsmitglied und Pferdewirtin Judith Emmers die Idee präsentierte, mit einem Springpferdetag in die neue Turniersaison zu starten. Von der Idee überzeugt, startet daher am Samstag, den 11 Februar, um 8.30 Uhr, in der Reithalle an der Maasstraße ein Springturnier, dass den Springreitern aus der Region die Möglichkeit bietet, früh im Jahr in die neue Turniersaison zu starten.

Auf dem Programm stehen hierbei drei Prüfungen für junge Pferde, sowie drei Springprüfungen der Klassen A bis M für fortgeschrittene Reiter aus den regionalen Vereinen. "Hinter dem 1. MERAVITAL Springpferdetag steht ein für den RFV Asperden-Kessel neues Konzept, das einen kompakten, und zudem abwechslungsreichen Turniertag bietet", erklärt die für den gastgebenden Verein zuständige Pressewartin Jana Denißen gegenüber unserer Redaktion, die gleichfalls optimale Turnierbedingungen verspricht.

Dabei ist das Konzept des Springpferdetages bei den Reitern bereits im Vorfeld auf positive Resonanz gestoßen, da schon zehn Minuten nach der Aktivierung der Veranstaltung im Online-Portal, welches den Reitern zur Anmeldung zu Turnieren zur Verfügung steht, bei vier der sechs Prüfungen die maximalen Startplätze belegt waren. Sehr zur Freude der Ideengeberin Judith Emmers, die selber im Springsport bis zur schweren Klasse erfolgreich unterwegs ist und in den letzten Jahren vor allem durch die erfolgreiche Ausbildung junger, talentierter Nachwuchspferde auf sich aufmerksam machte.

"Meine Idee war es, die optimalen Bedingungen der Vereinsanlage mit den zwei großen Reithallen zu nutzen und ein zusätzliches Turnier zu schaffen", beschreibt Emmers den Grundgedanken dieser Veranstaltung. Zudem sei die Idee auch in Zusammenarbeit mit der Firma MERA gereift, für die sie als "Markenbotschaftlerin" fungiere. "Wir fanden Judiths Idee hervorragend und sagten ihr sofort unsere Unterstützung zu. Nunmehr sehen wir voller Vorfreude einem Turnier mit gutem Sport und abwechslungsreichem Programm entgegen" ergänzt Alexander Fries, Leiter des Direktvertrieb der Firma MERA Tiernahrung GmbH aus Kevelaer.

Starten wird der erste Springpferdetag an der Asperdener Maasstraße am Samstagmorgen um 8.30 Uhr mit einer Springprüfung der Klasse A**, dem sich die Jungpferdeprüfungen bis zur mittelschweren Klasse für vier- bis siebenjährige Pferde anschließen. "Am Nachmittag startet eine Springprüfung der Klasse L, bevor um 18 Uhr das Abschlussspringen, eine Prüfung der Klasse M angeläutet wird", beschreibt Denißen den weiteren Ablauf der Veranstaltung.

Wie von den bereits etablierten Veranstaltungen des Vereins bekannt, erwartet die Besucher neben hochkarätigem Sport auch ein umfangreiches kulinarisches Angebot. So bietet die große beheizte Veranstaltungshalle die Möglichkeit, dass alle Speisen und Getränke direkt am Rande des Parcours erworben und auf Tribünen verzehrt werden können. "Daher dürfte den Besuchern die Entscheidung zwischen schmackhaften Speisen, erfrischenden Getränken und gutem Sport leicht fallen", so Denißen abschließend .

Übrigens: Der Eintritt zum 1. MERAVITAL Springpferdetag ist frei, wobei weitere Informationen und auch die genaue Zeiteinteilung unter www.rv-asperden-kessel.de eingesehen werden können.

Quelle: RP