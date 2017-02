Reitsport: Starke Ritte von Tobias Thoenes

Bei der fünften Pferdeleistungsschau der Turnierserie avancierte der Keppelner Springreiter zum besten Teilnehmer. Von Stephan Derks

Mit vier Siegen und drei Platzierungen verließ der für den Reiterverein Keppeln startende Tobias Thoenes als bester Springreiter die Veranstaltungshalle des Nationenpreisreiter Holger Hetzel im Rahmen des fünften Turniers der 3. MERADOG Winter-Turnierserie, die an der Buschstraße im Gocher Ortsteil Pfalzdorf ausgerichtet wurde. Dabei dürfte dem Wettener Gottfried Mevissen, Züchter und Besitzer der 2012 geborenen Stute Coco Chanel M (Christallo II/Pro Ratio) bereits der Auftakt dieser Veranstaltung, eine Springpferdeprüfung der Klasse A*, gefallen haben.

Denn unter dem Sattel von Tobias Thoenes konnte sein Nachwuchspferd mit einer Wertnote (WN) von 8.50 (8.00 = gut) diese Prüfung für sich entscheiden und die, wie stets bestens vorbereitete Veranstaltungshalle, mit einer Goldschleife am Trensenzaum verlassen. Gratulation! Sicher ausbalanciert und in der Anreitphase passend hatte Thoenes die Stute an die von Parcourschef Joachim Stratmann erstellten Hindernisse herangeritten, die von dem Paar allesamt flüssig überwunden wurden.

Da gab es für das Richterduo Peter Schmerling und Adolf Vogt wohl nicht viel zu überlegen, um für diese Vorstellung die zum Sieg führende Wertnote von 8.50 zu vergeben. Ohnedies standen die Springpferdeprüfungen bis zur mittelschweren Klasse zu Beginn der Pferdeleistungsschau der Kaderreiter, für die neben der Reitsportgemeinschaft Niederrhein (RSG) auch der Pferdesportverband Rheinland verantwortlich zeichnete, zunächst im Mittelpunkt der insgesamt neun an diesem Tag ausgeschriebenen Prüfungen.

So auch die Springpferdeprüfung der Klasse M*, in der erneut Tobias Thoenes die Prüfung anführte. Seine Vorstellung des 2011 in Mecklenburg geborenen Schimmelwallach Cerosino (Cerousi/Coriano), der zwischenzeitlich in den Besitz Hetzel Horses GmbH übergegangen ist, überzeugte Adolf Vogt und August Exeler am Richtertisch derart, dass sie auch hier ohne zu zögern eine WN von 8.50 in Sachen Rittigkeit und Springvermögen vergaben.

Die dritte Goldschleife holte sich der Keppelner in der zweiten Abteilung des M*-Springens holte, in der nach Fehler und Zeit gerichtet wurde. In dieser Prüfung ritt er den Hengst Cap (Comme il faut/Landjonker) auf Rang eins. Damit nicht genug, konnte Thoenes zudem die zweite Abteilung der Zwei-Sterne-Prüfung der mittelschweren Klasse anführen. Dieses Mal hatte er den Westfalen Wallach Cornet MM (Cornet Obolensky/Gralshüter) gesattelt, mit dem er gleichfalls fehlerfrei die Ziellinie überritt.

Fast wäre dem Keppelner zum Höhepunkt des Turniers, einer Springprüfung der Klasse S*, noch eine weitere Platzierung unter den ersten dreien gelungen, wenn er auf Cornet MM nicht einen Springfehler hätte hinnehmen müssen. Ergebnis, Rang acht. Denn die Zeit von 62.77 hätte für Thoenes den zweiten Platz in dieser Prüfung, gleich hinter Philip Houston vom Reitsportteam Leichlingen/Witzhelden gereicht, der auf der Holsteiner Schimmelstute Casaltina (0.

00/62.31) diese Prüfung gewann. Dafür blieb aber die Tochter des Turnierleiters Laura Hetzel auf der braunen Stute Polly Pocket (Colman/Colando I) in dem spannenden S*-Springen fehlerfrei (66.61 Sekunden) und konnte mit der Holsteinerin den dritten Rang belegen.: Die MERADOG-Winterturnierserie endet am 17./18. März.

