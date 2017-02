Reitsport: Starker Auftakt in neue Turniersaison

Gelungenes Springfestival beim Reiterverein von Bredow Keppeln auf dem Hötzenhof mit Qualifikationsprüfung zum RP-Ponysportförderung unter Niederrhein und einer sagenhaften Kostümshow. Von Stephan Derks

Es war ein starker Auftakt in die neue Turniersaison des Kreispferdesportverbandes Kleve, die am Wochenende beim ausrichtenden RV von Bredow Keppeln auf der proper hergerichteten Reitanlage der Familie Terhoeven-Urselmans, dem Hötzenhof, ausgerichtet wurde. Denn wohl vorbereitet meldeten sich durch die Bank weg Pferd und Reiter aus der Winterpause zurück, in dem sie über drei Tage in den insgesamt 26 ausgeschriebenen Prüfungen ansprechende Leistungen zeigten.

Stark und gelungen war bereits der Auftakt in das Turnierwochenende, auf dem zunächst die Nachwuchspferde in den Fokus der Beurteilung rückten. Und auch dieses Mal konnte, wie eine Woche zuvor beim Springpferdetag in Asperden-Kessel, Christine Dorenkamp von der Reitsportgemeinschaft Niederrhein die braune Stute Peak Performance (Azteca/Murano) in der Springpferdeprüfung der Klasse L bravourös vorstellen und die ihr vom Parcourschef Georg Breockmann entgegen gestellten Hindernisse rational und gleichmäßig überwinden.

Für Theo Breil und August Exeler keine Frage, diese Vorstellung mit einer Wertnote von 8.50 (9 = sehr gut) zu bewerten. Weiterer sportlicher Höhepunkt, die Ponyspringprüfung der Klasse A**, als Qualifikationsprüfung zum RP-Cup Ponysportförderung unterer Niederrhein, dessen Auftakt in Hünxe von Antonia Beckmann (Goch, Neo L) gewonnen wurde. Dieses Mail war es Hannah te Heesen (Hünxe), die auf Vatango Mo fehlerfrei in Bestzeit (0.

00/43.94) den Parcours überwand und auch im vorgelagerten A**-Springen bereits die Goldschleife erzielte. Nächstes Highlight, das Pony M*-Springen mit Stechen, in dem Antonia Locker (Rhede, Double Trouble,*0.00/37.12) nicht zu schlagen war und nur so über die Hindernisse fegte. Stark auch Lara Tönnissen, Lüdinghausen, auf Pippi Lotta, die im Pony-A*-Stilspringen, die mit 8.80 die höchste Wertnote des Turniers erzielte.

Atemberaubend war das Showprogramm, zu dem die Reiter den zahlreichen Besuchern nicht nur rasante Ritte, sondern auch bunte Kostüme und kreative Beiträge präsentierten. Teilweise mit weit über 50 Vereinsmitgliedern und riesigem Aufwand hatten die Vereine ihr Programm gestaltet, von Regina Regenbogen (Goch) über die "Asperden Avengers", bis zu Bibi und Tina (Keppeln), deren Show in einem rasanten Rennen gipfelte.

Am Ende gab es zwei Siegermannschaften: Vorjahressieger Kranenburg, die für ihre Version von "1001 Nacht" mit Kulisse einer Oase, eines Palastes sowie einem beeindruckenden Schattenspiel mit 17 Autos und Transportern nach Keppeln angereist waren, sowie die Mannschaft des RV Uedem, die mit einer Mischung aus Rapunzel und Dornröschen, Kutschen mit Kaltblütern, zahlreichen Reitern, Jagdhornbläsern, unzähligen Kobolden und einer eigens gebauten Burg gleichfalls überzeugten.

Klasse war zudem das Mannschaftsspringen mit Stechen, in dem Lea Hein auf Stakkih als einzigste fehlerfrei blieb und dem Sevelener Team die Goldschleife sicherte. Spannend auch der letzte Turniertag. Höhepunkt hier das L-Springen mit Stechen, in dem in einem spannenden Finish Ken Grünberg (Kaldenkirchen, Quinbello) und Jule Hinckers (Asperden-Kessel, Ceasar) siegten. Insgesamt gesehen zeigte sich der Veranstalter mit dem Verlauf des Turnierwochenendes äußerst zufrieden, da die Ränge in der Reithalle gut gefüllt waren.

Quelle: RP