Volleyball: Stefan Herzberg ist Moerkerks Joker

Volleyball: Verbandsligist SV Bedburg-Hau gastiert am Samstag beim Spitzenreiter KT 43 Köln. Von Fritz Holtmann

Verbandsliga-Männer: KT 43 Köln - SV Bedburg-Hau: Das diese Saison bisher einzige Gastspiel der Sechs von der Antoniterstraße in der Domstadt Köln endete am ersten Spieltag mit einem Vier-Satz-Sieg. Allerdings stand den Schützlingen von SVB-Spielertrainer Tobias Moerkerk bei diesem Sieg der Tabellenletzte AVC Köln II gegenüber, den das Moerkerk-Team vor Wochenfrist zum Rückrundenstart wieder mit 3:0 besiegte. Das Duell mit dem sieglosen Ligaschlusslicht war dabei nach Haus langer Spielpause zum Jahreswechsel ein willkommenes, leichtes Vorbereitungsspiel auf das aktuelle Aufeinandertreffen mit Ligaprimus und Halbzeitmeister KT Köln.

Angesichts der Ausgangslage Spitzenreiter Köln gegen den sieben Zähler schlechteren Tabellenfünften Hau ist es erst einmal unwahrscheinlich, dass die Moerkerk-Schützlinge auch ihr in dieser Saison zweites Gastspiel in der Domstadt mit einem Sieg beenden können. So mir nichts, dir nichts will man dem gastgebenden Ligaprimus die Punkte aber nicht überlassen. Haus Spielertrainer bemüht dazu die altbekannte Sportweisheit: "Wir haben nichts zu verlieren und können da eigentlich nur etwas gewinnen."

Im Vertrauen darauf, möglicherweise den ein oder anderen Punkt in der Domstadt zu holen, bestärkt Moerkerk dabei wohl auch die Tatsache, dass er Samstag um 19.30 Uhr in der Halle Severinstraße im Angriff mit Routinier Stefan Herzberg einen sehr starken Joker einsetzen kann.

Bezirksliga-Männer: Moerser SC III - SV Bedburg-Hau II: Vielleicht ist es vor dem neuerlichen Aufeinandertreffen mit der Moerser Drittvertretung für Schlusslicht Hau ein minimaler Vorteil, dass man sich vor Wochenfrist bereits an die Halle im Kevelaerer Schulzentrum gewöhnen konnte. Gegen Ligaprimus Kevelaer gab es dabei für den Tabellenletzten die zu erwartende Zu-Null-Niederlage. Aber die junge SVB-Sechs bestätigte im Duell mit dem Spitzenreiter zumindest phasenweise den gegen Ende der ersten Halbserie eingeleiteten spielerischen Aufwärtstrend, der vor der Spielpause zum Jahreswechsel auch durch Haus nur knappe 2:3-Niederlage im Nachholspiel gegen den MSC unter Beweis gestellt wurde. Diese Partie ebenso wie das knappe Resultat zeigen, dass die SVB-Sechs um Lars und Sven Matenaar am Samstag ab ca. 17 Uhr in Kevelaer im Rückrundenduell mit dem MSC durchaus reelle Chancen auf den ersten Saisonsieg hat.

Bezirksliga-Damen: FS Duisburg - SV Bedburg-Hau: Zum Auftakt der zweiten Halbserie ging vor Wochenfrist Haus Generalprobe für das nun anstehende Topspiel gegen den Tabellenzweiten Duisburg gehörig daneben. Die Sechs um Spielertrainerin Petra Stockhorst offenbarte bei ihrer überraschenden 0:3-Schlappe gegen die Zweitvertretung von Union Hamborn große Defizite in Annahme und Abwehr, die dabei in allen drei Sätzen in deutlichen und letztlich nicht mehr aufzuholenden Rückständen resultierten. Offensichtlich hatte die lange Trainings und Spielpause zum Jahreswechsel der Stockhorst-Sechs mehr geschadet als genutzt. Ähnlich desolat darf sich der Tabellendritte von der Antoniterstraße Samstag ab 15 Uhr in der Halle am Duisburger Steinbart-Gymnasium nicht präsentieren, wenn man im weiteren Saisonverlauf noch um den Landesliga-Aufstieg mitspielen möchte. Bei einer Niederlage würde Haus Rückstand vor dem dann in zwei Wochen anstehenden Spitzenspiel gegen Ligaprimus VCE Geldern auf den Tabellenzweiten Duisburg schon sechs Punkte betragen und Haus Chancen in die Aufstiegsrelegation zu kommen schon erheblich schmälern.

Bezirksklasse-Damen: 1. VBC Goch I - TV Sevelen II: Schon einmal hat Gochs junge Sechs eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie in der Lage ist, eine gute zweite Halbserie zu spielen kann. Nicht zuletzt deshalb gelang dem VBC zwei Spielzeiten zuvor noch der Aufstieg aus der Kreisliga in die Bezirksklasse. Insofern muss Gochs Abrutschen auf Platz drei zum Ende der ersten Halbserie hinter das Spitzenduo Rumelner TV und FS Duisburg II für die Schützlinge von VBC-Coach Hermann Kemper noch nicht das Aus im Aufstiegsrennen zur Bezirksliga bedeuten. Zudem ist auch Gochs mit einem 3:1-Sieg über Wetten erfolgreich gestalteter Rückrundenauftakt ein ebenfalls sehr gutes Omen für den weiteren Saisonverlauf. Denn nach dem Hinspielerfolg über Wetten startete die VBC-Sechs um das Spielmacherduo Laura van de Loo und "Jo-jo" Ebben eine dann fünf Spiele dauernde Siegesserie. Niemand im Gocher Lager hätte also etwas dagegen, wenn Samstag ab 15 Uhr in Halle an Leni-Valk-Straße diese guten Vorzeichen im Heimspiel gegen den Drittletzten Sevelen wieder mit einem Sieg bestätigt werden würden.

Quelle: RP