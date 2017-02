Volleyball: Stockhorst-Sechs hat leichtes Spiel

Bezirksliga-Frauen: SV Bedburg-Hau - TSV Weeze II 3:0 (25:11, 25:17, 25:7). Gleich zu Beginn des in allen drei Durchgängen ungleichen Duells zwischen Gastgeber Hau und der TSV-Sechs wurde deutlich, warum das Weezer Team seit Monaten ständiger Inhaber der roten Laterne ist. Von Fritz Holtmann

Die Annahme des Tabellenletzten fand keine Antwort auf Katrin Bovets gute Aufschläge. Dementsprechend schnell lag der Tabellendritte Hau in Satz eins 10:1 vorn und hatte danach absolut keine Mühe, diesen Vorsprung bis zum Satzende bei 25:11 noch weiter auszubauen. Nicht so einseitig verlief die Anfangsphase von Satz zwei. Weeze konnte seinen Rückstand bis 7:10 in Grenzen halten. Bei 22:16 waren die Schützlinge von SVB-Spielertrainerin Petra Stockhorst schon wieder klarer in Front und das Satzende bei 25:17 nur noch eine Frage der Zeit. Von wirklicher Weezer Gegenwehr war dann im Schlussdurchgang keine Rede mehr.

Das Tabellenletzte schaufelte, wenn überhaupt nur noch ungefährliche Bälle übers Netz und Stockhorst kommentierte nach dem 25:7 und dem glatten 3:0-Sieg ihrer Sechs: "Heute hatten wir ausgiebig Gelegenheit, so genannte Dankeball-Situationen mit dem Schema leichte Abwehr, Zuspiel, Angriff und Punkt für uns zu üben."

SV Bedburg-Hau: Stockhorst, Ebben, Pohl, Bovet, Golibrzuch, Ziems, Petrachi, Ripkens.

Quelle: RP