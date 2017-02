Volleyball: SVB bekleckert sich in Solingen nicht mit Ruhm

Die Volleyball-Herren des SV Bedburg-Hau, Tabellenvierter der Verbandsliga, gewannen beim Vorletzten TSG Solingen Volleys II mit 3:1 (25:19, 24:26, 25:23, 26:24). Dabei hatten die Gäste unterschiedliche Voraussetzungen zu meistern. In Haus Annahme fehlten die etatmäßigen Liberos David Reetz und Martin Heynen und dazu im Angriff der zuletzt wie Heynen im Heimspiel gegen Düsseldorf sehr stark spielende Stefan Herzberg. Zugleich galt es nach dem 3:1 über Düsseldorf diesem guten Resultat durch einen Auswärtssieg in Solingen noch größeren Wert im Kampf um den Ligaverbleib zu verleihen. Von Fritz Holtmann

Im Auftaktsatz des Duells mit der TSG musste das Team von SVB-Spielertrainer Tobias Moerkerk nicht allzu viel tun, um den Durchgang mit 25:19 zur 1:0-Führung ins Ziel zu bringen. "Den Satz haben wir locker nach Hause gebracht", urteilte Moerkerk, dessen Schützlinge dann die im ersten Spielabschnitt gezeigte Überlegenheit verloren. Hau setzte sich ab Satz zwei im Angriff nicht mehr konsequent genug durch und ließ so den abstiegsgefährdeten Tabellenvorletzten ins Spiel kommen. "Wir haben im Block und in der Abwehr nicht mehr gut gestanden, und Solingens Angriff hatte gegen einen Einerblock oft zu leichtes Spiel", klagte Moerkerk. Letztlich entscheidend für das 24:26 zum Satzausgleich waren jedoch Haus verpasste Chancen zum 2:0 in der Schlussphase von Satz zwei. Nach 20:24-Rückstand kam die SVB-Sechs nach einer Serie guter Aufschläge bei 24:24 zum Ausgleich. Durch einen Aufschlagfehler vergab Hau dann die Möglichkeit zum 25:24 und auf den Satzball zur 2:0-Führung. Die TSG nahm im Gegenzug die unverhofft gekommene Chance zum Ausgleich wahr, und Moerkerk stellte fest: "Das war für Solingen verdient und für uns ärgerlich."

Von spielerischer Souveränität war Haus Spiel in den weiteren Durchgängen nur noch selten gekennzeichnet. Verlass war nur auf eine stabile Annahme. Konstanter Spielfluss kam jedoch nicht zustande, weil sich in der Abwehr und am Netz im Block diverse Fehler einschlichen, von denen Gastgeber Solingen profitierte. Deutlich absetzen konnte sich Hau deshalb in Satz drei und vier nie von den Hausherren. Vielmehr sah sich Moerkerks Team in beiden Durchgängen öfter mit Rückständen konfrontiert.

Mit 25:23 ging der dritte Satz knapp an das Team von der Antoniterstraße und im Finale von Durchgang vier drohte Hau bei 24:24 sogar noch der Gang in das Glücksspiel des Tie-Breaks. Der im Spiel wohl wichtigste Angriff von Spielertrainer Moerkerk brachte den Punkt zum 25:24 und danach ein guter Block durch "Katze" Bours und Moerkerk zum 26:24 Hau einen wichtigen Sieg im Kampf um den Verbandsligaverbleib. "Ich war froh, dass es mit dem Punkt zum 26:24 vorbei war", gab Haus Coach nach dem nervenaufreibenden Finale der Partie zu.

SV Bedburg-Hau: Groß, Bours, Poetzsch, Holtermann, Moerkerk, Flaig, Saba

Quelle: RP