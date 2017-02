Volleyball: SVB-Sechs hat im Topspiel Heimrecht

Volleyball: Verbandsligist SV Bedburg-Hau spielt am Samstag um 19 Uhr gegen TuB Bocholt III. Haus Bezirksliga-Herren Gastgeber im Kellerderby. In der Damen-Bezirksliga ist Sieg für Stockhorst-Team Pflicht. Von Fritz Holtmann

Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - TuB Bocholt III. Am Ende des im Tie-Break am Netz in Bocholt verlorenen Hinspiels war die Stimmung im Lager der SV Bedburg-Hau zwiespältig. Man hatte durch zwei gewonnene Sätze zumindest einen Punkt geholt. Andererseits trauerte man, weil die ersten zwei Sätze der Partie nur knapp verloren gingen, aber auch einer möglichen Siegchance nach.

Das knappe Hinspielresultat genau so wie die Tabellenpositionen beider Mannschaften - Bocholt hat als Tabellendritter mit 25 Punkten nur zwei Zähler Vorsprung auf die auf Platz vier rangierende SVB-Sechs - lassen daher vermuten, das ab Samstag ab 19 Uhr in der Halle an der Antoniterstraße wieder ein spannender Spielfilm ablaufen wird.

Haus Spielertrainer Tobias Moerkerk sieht dabei seine Schützlinge zwar nicht in einer Statistenrolle. Er billigt Bocholts junges Zweitvertretung, die noch mit dem Erreichen der Aufstiegsrelegation zur Oberliga liebäugeln darf, aber schon die etwas größere Rolle als Favorit zu. Kopfzerbrechen bereitet ihm das nicht. "Wir haben anders als Bocholt nichts zu verlieren. Wir hingegen können eigentlich nur etwas gewinnen", sagt Moerkerk auch im Vertrauen darauf, dass seine Schützlinge oft mehr aus einer Außenseiter- als einer Favoritenrolle gemacht haben. Zuversichtlich stimmt Haus Coach vor dem Duell mit Bocholt auch, dass seine Sechs zuletzt drei Heimspiele in Serie gewann.

Bezirksliga-Herren: SV Bedburg-Hau II - TuS Baerl II: Vor Saisonbeginn glaubte man im Lager von Haus junger Zweitvertretung, dass der TuS diese Saison ein Kontrahent sei, gegen den man sich reelle Siegchancen ausrechnen könne. Doch das erste Aufeinandertreffen beider Teams in der Hinrunde endete für Hau mit einer Zu-Null-Niederlage. Der TuS tilgte damit auf seinem Punktekonto die Null. Erst im nach fünf Sätzen verlorenen Partie mit der Moerser Drittvertretung schaffte es dann auch Schlusslicht Hau, die Null auf seinem Punktekonto zu tilgen, so dass die SVB-Sechs am Samstag ab 15 Uhr am eigenen Netz an der Antoniterstraße die Chance hat, gleich zwei Fliegen mit einer Klappe zu schlagen. Im Duell mit dem nur zwei Punkte besseren Tabellenvorletzten könnte Hau der erste Saisonsieg gelingen und eventuell sogar vier Spieltage vor Saisonende die rote Laterne des Letzten an die Sechs aus Baerl abgegebenen werden.

Bezirksliga-Damen: SV Bedburg-Hau - TSV Weeze II. Im nun inzwischen anderthalb Monate alten Jahr 2017 ist der Sechs aus Hau bislang noch kein Sieg gelungen. Nach drei deutlichen Zu-Null-Pleiten zuletzt gegen Ligaprimus VCE Geldern II und zuvor gegen den Tabellenzweiten FS Duisburg sowie die Drittvertretung von Union Hamborn haben sich Spielertrainerin Petra Stockhorst und ihre Schützlinge aus dem Rennen um Platz eins und zwei verabschiedet.

Bei nun nur noch drei anstehenden Partien bis Saisonende beginnend mit dem Heimspiel am Samstag um 15 Uhr in der Halle an der Antoniterstraße gegen Schlusslicht Weeze und den folgenden Auswärtsauftritten gegen Moers und Walsum-Aldenrade geht es für die SVB-Sechs nur noch darum, das von Stockhorst vorgegebene Saisonziel nicht auch noch aus den Augen zu verlieren. Rang drei zu holen und damit einen Platz besser als vorige Spielzeit abzuschneiden lautete die Zielsetzung. Diese Vorgabe ist noch realisierbar. Ein Heimsieg über den Tabellenletzten Weeze ist dazu ebenso Pflicht wie danach Erfolge über die momentan nur zwei Punkte zurückliegende junge Sechs aus Moers und Walsum-Aldenrades Ü40-Auswahl.

Quelle: RP