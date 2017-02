Volleyball: SVB-Sechs klarer Sieger im Topspiel

Volleyball-Verbandsliga: SV Bedburg-Hau - TuB Bocholt III 3:0 (25:16, 25:20, 25:14). Von Fritz Holtmann

"Das war ein ganz wichtiger Sieg für uns", stellte Haus Spielertrainer Tobias Moerkerk zunächst mit Blick auf den glatten Heimspielsieg seiner Sechs und dann auch noch auf die Resultate von Teams aus den unteren Tabellenhälfte fest. Der bisherige Relegationsplatzinhaber Voerde hatte 0:3 in Wipperfürth verloren und hatte seinen Platz an die Solinger Volleys abtreten müssen, die sich völlig überraschend mit 3:2 gegen Ligaprimus KT Köln durchgesetzt hatten.

"Wir haben jetzt zwölf Punkte Vorsprung auf Voerde als Tabellenvorletzten und elf auf Solingen. Wir können jetzt wohl mehr nach oben als nach unten schauen. Das macht auch mehr Spaß", äußerte Moerkerk zudem angesichts Haus guter Tabellenposition als neuer Dritter vier Spieltage vor Saisonende. Vorausgesetzt man gewinnt nach der Karnevalsspielpause das Auswärtsspiel gegen Voerde, dann ist Hau nach einer von vielen personellen Unwägbarkeiten geprägten Saison schon endgültig jenseits von Gut und Böse.

Ein Meilenstein auf dem Weg dahin wurde dabei auch der Auftritt gegen die junge Sechs des Tabellendritten Bocholt. Auf der gut besetzten Tribüne an der Antoniterstraße erwarteten die Anhänger beider Lager einen angesichts der Tabellenkonstellation sicher packenden Spielverlauf. Doch schon früh wurde klar, das der nicht in bester Besetzung angetretene Gast anders als noch beim 3:2 in Hinspiel im Rückspiel kein gleichwertiger Herausforderer der SVB-Sechs war.

Dieses Mal mit Libero David Reetz als Chef in Annahme und Feldabwehr knüpfte das Moerkerk-Team nahtlos an die guten Leistungen in den vorigen drei Heimspielen an. Ein guter Beleg dafür schon die Anfangsphase im Auftaktsatz. Schnell zogen die Hausherren auf 10:5 davon und trotz zweier Auszeiten zuerst bei 5:12 und dann bei 15:21 fand Bocholt keine Mittel und Wege Hau vom Kurs zum 25:16 und zur 1:0-Führung abzubringen.

"Genau so sauber und konzentriert weiter spielen", war Moerkerks Ansage vor Beginn des zweiten Satzes. Die im Zuspiel von Niklas Groß gut dirigierte SVB-Sechs hielt sich abgesehen von unbedeutenden Konzentrationsmängeln an die Vorgabe. Ohne größere Höhepunkte plätscherte Satz zwei bis 12:10 vor sich hin. Dann setzte sich dank des größeren Durchsetzungsvermögen am Netz Hau Zug um Zug über 18:11, 21:14 und 23:18 zum 25:20 und 2:0 nach Sätzen ab.

Schnell abgehakt war anschließend auch Satz drei. Zwar sah sich Moerkerk nach Verlust einer klaren Fünf-Punkte-Führung bei 13:11 gezwungen, eine Auszeit zu nehmen. Wenig später ab 16:14 gab seine Sechs um das von Bocholts Block im Spielverlauf selten gestoppte Angreiferduo Alexander Pötzsch und "Katze" Bours wieder bis zum 25:15 den Ton an. "Alles wunderbar", lautet danach Moerkerks Schlussbilanz nach dem 3:0 im von seiner Sechs klar dominierten Topspiel.

SVB: Groß, Herzberg, Moerkerk, Holtermann, Bours, Pötzsch, Reetz, Heynen, Saba.

Quelle: RP