Tischtennis: Tischtennis: BV DJK Kellen will sich steigern

Herren-Landesliga Gruppe 7: MTV Dinslaken - BV DJK Kellen (Samstag, 18.30 Uhr). Mit einwöchiger Verspätung starten am Wochenende die Kellener Landesliga-Herren in die Rückrunde. Erster Gegner des Tabellenachten um Erwin Verhaßelt ist am Samstagabend der MTV Dinslaken. Nach der Punkteteilung im Hinspiel hofft der Routinier auch beim Gastspiel auf der rechten Rheinseite auf einen zählbaren Erfolg. " So wie es aussieht, werden wir komplett können. Wir gehen davon aus, dass es wie im Hinspiel ein ganz enges Spiel wird, wo am Ende vielleicht die Tagesform oder das notwendige Quäntchen Glück entscheiden wird. Wichtig wird es sein, schon mit den Doppeln in Führung zu gehen. Im oberen Paarkreuz sollten wir einen kleinen Vorteil haben, der am Ende hoffentlich entscheidend sein wird!" Gefordert ist beim MTV vor allem die Mitte. Im ersten direkten Duell der beiden Teams kamen Michael van Heek und Wolfgang Horn in vier Duellen nur einmal zum Zuge. Bleibt abzuwarten, wie sich van Heek und der aus dem dritten Paarkreuz aufgerückte Verhaßelt gegen Markus Rach (Hinrunde: 13:6-Siege) und Sebastian Kemmesies (13:5) im Rückspiel schlagen werden. Steigern muss sich die BV DJK-Sechs zum Rückrundenauftakt auch in den Doppeln. In der Turnhalle der Realschule Kellen blieb ein Dreisatzerfolg von Horn/Verhaßelt gegen Niklas Hülskamp/Philip van Staa die einzige zählbare Ausbeute. Insgesamt gesehen hat sich das Team ein besseres Abschneiden als in der Hinrunde (9:13 Punkte) zum Ziel gesetzt. Spitzenspieler Christian Schlesinger: "Hoffen wir mal, dass wir in der zweiten Serie nicht so oft mit Ersatz spielen müssen. Wir wollen auf jeden Fall mehr Punkte holen. Für das obere Mittelfeld wird es wohl noch reichen!" Von Karlheinz Schmidt