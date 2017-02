Tischtennis: Tischtennis: Schritt in Richtung Klassenerhalt

Damen-Verbandsliga: Von Liza-Marie Siegmund und Karlheinz Schmidt

Gleich zwei Siege gab es für die Verbandsligadamen von WRW Kleve III am Wochenende. Die Drittvertretung von WRW Kleve machte mit Erfolgen über den SC Bayer 05 Uerdingen (8:2) und den Post SV Kamp-Lintfort (8:1) einen großen Schritt in Richtung Klassenerhalt. Dabei nutzte das junge Quartett an beiden Tagen die Gunst der Stunde, denn beide Teams traten nur mit jeweils drei Spielerinnen an.

Ein starkes Wochenende erwischte auf Klever Seite dabei Marie Janssen. Die Spitzenspielerin konnte alle vier Einzel für sich entscheiden und auch Lisa Look und Hannah Stemmler blieben in beiden Partien ohne Niederlage. Unter erschwerten Bedingungen schlug Nefel Ari auf, die für die fehlende Tina Janssen im oberen Paarkreuz statt wie gewohnt an den hinteren Positionen an die Tische ging. Doch auch sie konnte drei von vier Einzeln gewinnen und musste nur Corinna Hocks am Samstag gratulieren. Die weiteren Gegenpunkte kassierten die Kleverinnen in den Doppeln. In zwei Wochen steht nun das direkte Abstiegsduell gegen den Post SV Oberhausen bevor.

Damen-Bezirksliga Gruppe 1: TTG DJK Rhld. Hamborn - DJK Rhenania Kleve 8:2 (25:9 Sätze). Nicht viel zu holen gab es erwartungsgemäß für das zweite Damenteam der Klever Rhenania in Hamborn. Die erneute Niederlage gegen den Tabellenzweiten zeichnete sich bereits zum Auftakt ab. Neben Ulrike Vogel/Isabell Ströher, die gegen Jenny Marotzki/Angelika Bonk in drei Sätzen den Kürzeren zogen, blieb auch Franziska Habermann/Rebecca Marth nur die Gratulation. Gegen Tatjana Giebel/Beate Ollhof musste sich die DJK-Paarung nach einer 2:1-Satzführung geschlagen geben. Die einzigen zählbaren Erfolge gingen auf das Konto von Spitzenspielerin Habermann (3:1 Marotzki) und Marth (3:0 Ollhoff).

Mädchen-NRW-Liga: TuS Bad Driburg - TTVg WRW Kleve 8:2 (38:9 Sätze). Nicht zum Zuge kamen die WRW-Mädchen im ersten Auswärtsspiel der Rückrunde. Nach dem 8:1-Sieg im Hinspiel unterlagen die ohne Spitzenspielerin Lisa Look aufspielenden Gäste dem TuS Bad Driburg im zweiten direkten Vergleich mit 2:8.

Zum Auftakt unterlagen sowohl Celine Rossen/Zeliha Ari (1:3 Eileen Vogedes/Lisa Ertner) als auch Johanna Paul/Sibel Kozik (0:3 Sina Pape/Alice Holtgrewe). Im Einzel konnten die Gäste von drei Entscheidungen im fünften Satz zwei zu ihren Gunsten entscheiden. Während Paul gegen Ertner eine 2:1 Satzführung nicht ins Ziel bringen konnte, punktete Ari im Spitzenpaarkreuz sowohl gegen Vogedes als auch Pape.

Quelle: RP