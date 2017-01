Tischtennis: Tischtennis: WRW will den Spieß umdrehen

Vor spannenden Partien stehen die Damen von WRW Kleve in der Regionalliga und NRW-Liga am kommenden Wochenende. Beide hoffen in ihren Auswärtsduellen auf Verbesserung der Hinrundenergebnisse und gehen eigentlich als Favoriten an die Tische. Die Regionalligadamen tun dies beim SC Blau-Weiß Ottmarsbocholt, das Team der Reserve reist zum TV Voerde. Von Liza-Marie Siegmund

Regionalliga: "Wir müssen auf jeden Fall punkten, um nicht wirklich tief in den Abstiegskampf zu rutschen", hofft Mannschaftsführerin Maria Beltermann auf einen Erfolg ihres Teams. Die Partie beim SC beginnt Samstag bereits um 14 Uhr. Im ersten Vergleich musste sich das Quartett den Blau-Weißen geschlagen geben und bescherte den Gegnern damit den ersten und letzten Sieg bisher. Der Gastgeber rangiert mit 3:15-Zählern auf Platz neun der Tabelle, die Kleverinnen mit 6:14-Punkten auf Rang sieben. "Im ersten Aufeinandertreffen hat sich Ildiko Imamura im ersten Einzel verletzt und musste drei Zähler abgeben. Normalerweise setzen wir eher auf drei Einzelerfolge durch sie und somit sind wir optimistisch, dass wir den Spieß nun umdrehen und mit einem Sieg nach Hause fahren können." Beltermann glaubt, dass im Falle eines Sieges die direkten Abstiegsränge schon Geschichte sein könnten. "Dann hätten wir fünf Punkte Vorsprung vor Ottmarsbocholt und dem 1. TTV Richtsberg. Verläuft der Rest der Saison normal, könnten wir meiner Meinung nach nur noch auf den Relegationsplatz abrutschten." Soweit will das Team um Betreuer Klaus Seibold aber noch nicht denken. "Wir konzentrieren uns auf Samstag", schließt Beltermann ab.

NRW-Liga: Mit höchster Konzentration werden auch die Damen in der NRW-Liga beim TV Voerde an die Tische gehen. Dem Tabellenvierten mussten die Schwanenstädterinnen in der Hinrunde beim 7:7 einen Punkt überlassen. "Um den zweiten Rang zu verteidigen, brauchen wir einen Sieg", gibt Mannschaftsführerin Petra Jenisch die Richtung voraus. "Anders als im ersten Vergleich werden wir aber wahrscheinlich mit Marion Klußmann spielen und gehen damit leicht verstärkt in das Duell." Vorsicht ist vor allem vor TV-Spitze Jutta König geboten, die in der Hinrunde eine 24:3-Bilanz erspielte und auch gegen die Kleverinnen gleich dreifach zuschlug.

Damen-Verbandsliga: Sowohl für die Damen der DJK Rhenania Kleve als auch für das Team von WRW Kleve III steht am kommenden Wochenende der zweite Spieltag der Rückrunde bevor. Während das DJK-Quartett am Samstag beim SV DJK Holzbüttgen IV gastiert, schlagen die WRW-Damen am Sonntag beim Post SV Kamp-Lintfort auf.

In der klaren Favoritenrolle sind dabei die Rhenanen. Schon im ersten Vergleich gab es einen deutlichen 8:1-Erfolg, der nun wiederholt werden soll. Bereits jetzt sind die Kleverinnen in Richtung Meisterschaft unterwegs und haben bei einem Vorsprung von zwei Zählern den Aufstieg selbst in der Hand. Zu ihrem ersten Einsatz in der zweiten Saisonhälfte könnte am Wochenende Sue Boekholt kommen, die in der ersten Partie durch Lea Vehreschild ersetzt wurde.

Anders sieht die Rollenverteilung im Duell der WRW-Damen aus, die sich in der Außenseiterposition befinden. Obwohl der PSV auf Rang vier und damit einige Plätze vor den momentan achtplatzieren Kleverinnen zu finden ist, war das erste Aufeinandertreffen denkbar umkämpft und endete aus WRW-Sicht mit 6:8. Ein Schwachpunkt seinerzeit war Maja Marbach, die voraussichtlich nicht erneut zum Einsatz kommt und durch Tina Janssen ersetzt wird.

Quelle: RP