Basketball: TV Gochs Nachwuchs sorgt für Furore

Die Herrenmannschaft des TV Goch unter der sportlichen Leitung von Spielertrainer Heiner Eling spielt derzeit in der Basketball-Landesliga eine gute Rolle. Mit zehn Siegen aus 15 Partien rangiert die Mannschaft auf einem respektablen sechsten Tabellenplatz. Von Per Feldberg

Allerding gibt es in der Basketball-Abteilung des Vereins gleich zwei Teams, die noch besser dastehen als das Aushängeschild. Die Rede ist hier von den Nachwuchsmannschaften der offenen U 12 und offenen U 14. Denn beide Mannschaften spielen derzeit in der Jugendregionalliga, der zweithöchsten Jugendklasse des Westdeutschen Basketballverbandes, im Kampf um die Meisterschaft ein erhebliches Wörtchen mit. Und das kommt nicht von ungefähr. Denn seit Jahren wird im Jugendbereich des Vereins erfolgreiche Arbeit geleistet. Allen voran dabei Jugendwart und Trainer der offenen U14, Mohamed Fateh.

Der 47-jährige ehemalige tunesische Nationalspieler, der aktiv unter anderem in der Regionalliga für Bayer Uerdingen und den BBC Krefeld auf Punktejagd ging und zu Beginn dieser Spielzeit für die Herrenmannschaft des TV reaktiviert wurde, leistet seit Jahren im Nachwuchsbereich des TV Goch erfolgreiche Arbeit. Einer der Höhepunkte dabei war mit Sicherheit die Meisterschaft in der Jugendregionalliga mit der offenen U12 im Frühjahr 2015, als das Team als Aufsteiger aus der Kreisliga sich gegen die Nachwuchsmannschaften bekannter Basketballvereine durchsetzen konnte.

Aktuell betreut der Inhaber der Trainer B-Lizens des Deutschen Basketballbundes zusammen mit seinem Sohn Youssef die offene U 14 des Vereins. In der 12er Gruppe mit Nachwuchsteams bekannter Vereine wie der Hertener Löwen, der BG Dorsten, des BSV Wulfen, des FC Schalke 04 oder des ETB Schwarz-Weiß Essen rangieren die Gocher Nachwuchsspielerinnen und -spieler auf einem hervorragenden zweiten Tabellenplatz. Zwar wird es in den verbleibenden Spielen schwer den Tabellenführer SW Baskets Wuppertal bei zwei Siegen Rückstand noch abzufangen. Doch andererseits hat die Mannschaft bereits vier Punkte Vorsprung auf den Tabellendritten aus Dorsten.

"Das Team spielt wirklich eine tolle Saison. Die Kids haben nicht nur den notwendigen Spaß beim Training sondern auch den notwendigen Biss und sind immer begierig neues zu lernen und dann auch auf dem Feld umzusetzen", freut sich "Mo" Fateh über den bisherigen Saisonverlauf und die tolle Einstellung seines Teams auch im Training.

Ebenfalls hoch zufrieden mit dem bisherigen Saisonverlauf kann Tom Navel, Trainer der offenen U12 des TV Goch, sein. Denn auch seine Mannschaft hat im bisherigen Saisonverlauf überzeugen können und belegt mit nur zwei Punkten Rückstand auf Tabellenführer Baskets Duisburg den zweiten Tabellenplatz. Dabei trainiert der 20-jährige Schüler des Berufskollegs in Kleve das Team erst in der ersten Saison.

"Es macht riesen Spaß die Kids zu trainieren. Natürlich gibt es in diesem Alter noch einige Schwankungen. Da kann die Leistung von Spiel zu Spiel schon mal sehr unterschiedlich sein. Zudem gilt es natürlich alles Spielerinnen und Spieler möglichst auf ein "Level" zu bringen. Das ist natürlich nicht immer einfach. Zumal in diesem Alter auch noch andere Aktivitäten für die Kids wichtig sind." Unabhängig vom Ausgang der aktuellen Spielzeit werden die Gocher wohl auch in der kommenden San mit mindestens zwei Teams in der Jugendregionalliga vertreten sein. "Für die U16 kann es sein, dass wir ein Qualifikationsturnier spielen müssen. Aber dem sehe ich optimistisch entgegen", so Jugendwart Mohamed Fateh. "Aber jetzt gilt es erst einmal die Saison erfolgreich zum Abschluss zu bringen. Und wenn die beiden Teams auf dem zweiten Tabellenplatz landen, wäre dies ein toller Erfolg.

Quelle: RP