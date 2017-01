Handball: UTuS-Damen mit starker Leistung

Handball-Landesliga: Uedem gewinnt mit 24:18 gegen TV Biefang. Von Niko Hegemann

Am Samstagnachmittag stand für die Handballerinnen des Uedemer TuS der nächste Spieltag in der aktuellen Landesligaspielzeit auf dem Programm. Dabei gelang dem Team von Coach Christian Dörr nach dem 26:20-Erfolg gegen Bocholt vergangene Woche mit dem 24:18 gegen die Zweitvertretung des TV Biefang der nächste Heimsieg.

Im Hinspiel hatten sich die beiden Mannschaften mit 24:24-Unentschieden getrennt. Ein ähnlicher Spielverlauf zeichnete sich nun auch am Samstag in der Halle an der Meursfelderstraße ab. Von Anfang an war das Spiel ein Duell auf Augenhöhe mit stetig wechselnder Führung. "Wir haben in der ersten Hälfte ordentlich gespielt, es fehlte allerdings die letzte Konsequenz", beschrieb UTuS-Coach Dörr die Leistung seines Teams im ersten Spielabschnitt. So gelang es seiner Mannschaft nicht, das Zusammenspiel zwischen Rückraum und Kreisläuferin auf Seiten des TV zu unterbinden, welches die meisten Tore der Gäste herbeiführte. "Die Fehler haben wir dann aber in der Halbzeit angesprochen", so Dörr, dessen Team im Anschluss noch robuster verteidigte und vorne etwas mutiger als zuvor auftrat. Dennoch blieb die Partie zunächst für weitere zehn Minuten sehr eng, bevor den UTuS-Damen ein Lauf gelang und sie sich auf 23:16 absetzen konnten. "In dieser Phase haben wir ausgezeichnet verteidigt, einen starken Mittelblock gestellt und einige Tempogegenstöße gelaufen", lobte der Trainer die Leistung seines Teams. Danach konnte der TV bis zum Abpfiff nur noch auf 24:18 verkürzen. Der Heimsieg kam insbesondere aufgrund der geschlossenen Teamleistung zustande, wodurch die UTuS-Damen zwei wichtige Punkte holten. Bemerkenswert war auch die faire Abwehrleistung, die nicht nur am Wochenende, sondern auch schon am vorherigen Spieltag gezeigt wurde.

Erfolgreichste Werferin auf Seiten der Uedemer war Rückraumspielerin Judith Berns, der sieben Tore gelangen. Durch den Sieg im ersten Rückrundenspiel rücken die UTuS-Damen auf den vierten Tabellenplatz vor und haben nun 13:9-Punkte auf dem Konto.

In der kommenden Woche wartet dann der nächste Prüfstein auf das Dörr-Team: es geht zum Tabellenzweiten nach Dinslaken, bevor die Uedemer gegen Rumeln antreten müssen. Bei diesen Begegnungen wird die verletzte Natascha Gutsche fehlen, die sich letzte Woche einen Bänderriss zugezogen hatte und noch länger ausfällt.

UTuS: Stevens-Bräuer (Tor)- Berns (7 Tore), Leonie Verhülsdonk (4), Svenja Verhülsdonk (3), Dörr (3), Göcke (3), Schaap (2), Helmus (2), Jacobs, Baumann, Bergmann, Lubiewski.

Quelle: RP