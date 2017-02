Handball: UTuS-Damen setzen Siegesserie fort

Handball-Landesliga: Uedem gewinnt daheim gegen Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen mit 27:24. Von Niko Hegemann

Am letzten Samstag stand für die Landesliga-Handballerinnen des Uedemer TuS ein wichtiges Spiel auf dem Programm. So empfing das Team von Trainer Christian Dörr die HSG Vennikel/Rumeln/Kaldenhausen. Gegen die HSG hatten die UTuS-Damen die letzten fünf Partien verloren, das Dörr-Team hatte bisher jedoch starke Leistungen gezeigt. Demnach sollten die zahlreichen Zuschauer in der Halle an der Meursfeldstraße ein spannendes Duell auf Augenhöhe erwarten. Die Gastgeberinnen hatten dabei mit 27:24 letztendlich das bessere Ende für sich und konnten die zwei Punkte zuhause behalten.

Gegen den Tabellensiebten standen Dörr dabei nur Jordana Stockmanns nicht zur Verfügung, während die mit Bänderriss verletzte Natascha Gutsche wieder auf die Bank zurückkehrte und sogar zwei Siebenmeter verwandeln konnte. Von Beginn an entwickelte sich das erwartete ausgeglichene und umkämpfte Spiel, in dem kein Team mit mehr als einem Treffer in Führung gehen konnte. Auf Seiten der Gäste überzeugte insbesondere die Spielerin auf der Mittelposition, welche die UTuS-Damen in Hälfte eins nicht in den Griff bekamen. Da die Gastgeberinnen außerdem im Angriff einige freie Wurfgelegenheiten liegenließen, ergab sich kurz vor dem Pausenpfiff mit dem 14:12 erstmals ein Abstand von zwei Toren, mit dem es auch in die Kabinen ging. Einen ersten Dämpfer mussten die Uedemerinnen schon nach zehn Minuten hinnehmen, als Außenakteurin Kathrin Schaap verletzt ausgewechselt werden musste.

Nach Wiederanpfiff wurde die Spielmacherin der HSG dann von Claudia Lubiewski in Manndeckung genommen. "Anschließend hat Rumeln vorne mit weniger Schwung gespielt, wodurch wir hinten noch stabiler standen", so Coach Dörr. Folgerichtig erzielte sein Team nach wenigen Minuten den Ausgleich zum 17:17. Danach konnten sich die UTuS-Damen- nun auch mit besserer Wurfausbeute und etwas schnellerem Spiel im Angriff - auf 24:19 absetzen und somit zehn Minuten vor Schluss schon für eine kleine Vorentscheidung sorgen. Bis zum Abpfiff gelang es den Gästen nur noch, Ergebniskosmetik zu betreiben und auf 27:24 zu verkürzen. Das Fazit des Trainers fiel nach der Partie auch zum größten Teil positiv aus: "Auch wenn wir spielerisch nicht so wie teilweise in den letzten Wochen überzeugt haben, war dies ein wichtiger Sieg gegen einen Gegner, der besser ist, als er in der Tabelle dasteht."

Erfolgreichste Werferin war auf Uedemer Seiten Svenja Verhülsdonk mit sechs Treffern.

Nach dem Heimerfolg belegen die UTuS-Damen mit 17:9-Punkten einen herausragenden dritten Tabellenplatz, während Rumeln mit 9:15-Zählern auf Rang acht abrutscht. Aufgrund der besonderen Konstellation in dieser Saison - es steigen möglicherweise fünf Teams ab - befindet sich die HSG somit in der abstiegsgefährdeten Region der Liga.

Nun steht für die Uedemerinnen zunächst eine Spielpause am nächsten Wochenende an, ehe das Dörr-Team bei der Mannschaft aus Bottrop antreten muss.

"Dann müssen wir wieder voll konzentriert sein, um an die Leistungen der letzten Wochen anzuknüpfen, was in dieser extrem ausgeglichenen Liga enorm wichtig ist", so Dörr.

UTuS: Stevens-Bräuer (Tor)- Svenja Verhülsdonk (6 Tore), Dörr (4), Berns (4), Göcke (3), Helmus (2), Schaap (2), Lubiewski (2), Leonie Verhülsdonk (2), Gutsche (2/davon 2 Siebenmeter), Jacobs, Baumann, Bergmann.

