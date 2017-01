Handball: UTuS-Damen siegen im Schlüsselspiel

Handball-Landesliga: Vor heimischer Kulisse distanziert sich Uedem von den Abstiegsrängen. Von Niko Hegemann

Zum Abschluss der Hinrunde stand für die Handballerinnen des Uedemer TuS ein wichtiges Spiel in der Landesliga an. Im Kampf um den Klassenerhalt konnten sich die UTuS-Damen dabei weiter von den Abstiegsrängen distanzieren und den direkten Konkurrenten vom TSV Bocholt mit 26:20 besiegen.

Vor heimischer Kulisse in der gut gefüllten Halle an der Meursfeldstraße standen die Vorzeichen jedoch nicht besonders gut. So hatte sich nämlich die Leistungsträgerin und Rückraumspielerin Natascha Gutsche im Abschlusstraining vor der Partie verletzt und einen mehrfachen Bänderriss zugezogen. Zudem fehlte mit Judith Berns eine weitere wichtige Akteurin.

Zu Beginn spielten beide Teams etwas nervös und die Begegnung verlief sehr ausgeglichen. Folgerichtig stand es nach den Anfangsminuten mit 5:5 Unentschieden. Dann kam der neu zusammengesetzte Rückraum der UTuS-Damen, bestehend aus Leonie Verhülsdonk, Steffi Dörr und Christina Göcke, aber immer besser ins Rollen und zeigte einige sehenswerte Spielzüge. Dadurch setzten sich die Gastgeberinnen, die nun auch in der Abwehr immer sicherer standen, auf 16:9 bis zum Pausenpfiff ab. "Wir haben hier wirklich gut gespielt und Trainingsinhalte in Form von Spielzügen und individuellen Aktionen ausgezeichnet umgesetzt", zog auch UTuS-Coach Christian Dörr ein positives Fazit zur Halbzeit.

Nach Wiederanpfiff knüpften die Uedemer nahtlos an die zuvor gezeigte Leistung an und distanzierten sich weiter von ihren Gegnerinnen auf 19:10. "Dann haben wir viel durchgewechselt, um die Spielerinnen aufgrund der momentanen Personalprobleme zu schonen", so Dörr. Sein Team spielte danach aber weiter konzentriert und ließ Bocholt so nicht auf Schlagdistanz herankommen. In den letzten Minuten gelang es den Gästen dann allerdings noch, etwas Ergebniskosmetik zu betreiben und das Endresultat auf 26:20 zu verkürzen.

Bemerkenswert war die Deckung der Uedemerinnen, die ohne Zeitstrafe auskamen. Beste Werferin auf Seiten der UTuS-Damen war Leonie Verhülsdonk, der sieben Treffer gelangen.

Nach der Hinrunde rangiert das Dörr-Team nun auf einem hervorragenden fünften Platz und hat mit 11:9-Punkten fünf Zähler Abstand auf die Abstiegszone.

UTuS: Stevens-Bräuer (Tor)- Leonie Verhülsdonk (7 Tore/ davon 2 Siebenmeter), Svenja Verhülsdonk (6), Dörr (5), Baumann (3), Lubiewski (2), Göcke (1), Helmig (1), Schaap (1), Bergmann, Helmus, Eva Jacobs.

Quelle: RP