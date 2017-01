Handball: UTuS empfängt Tabellenvierten

Handball: Bezirksligist Merkur Kleve spielt am Sonntag daheim. Von Niko Hegemann

Am Wochenende steht für die Handballerinnen des Uedemer TuS zum Rückrundenauftakt ein harter Gegner auf dem Programm. In der heimischen Halle an der Meursfeldstraße ist die Zweitvertretung des TV Biefang heute Nachmittag zu Gast. Anwurf ist um 16 Uhr.

Beim ersten Spiel im Kalenderjahr 2017 konnte das Team von Coach Christian Dörr einen 26:20-Erfolg gegen den TSV Bocholt für sich verbuchen. Die beiden Punkte mussten die UTuS-Damen aber teuer bezahlen: so verletzte sich mit Natascha Gutsche die erfolgreichste Werferin und eine absolute Leistungsträgerin und zog sich einen mehrfachen Bänderriss zu. Dafür könnte gegen Biefang wieder Rückraumakteurin Judith Berns zur Verfügung stehen. Im Hinspiel hatten sich nach einer ausgeglichenen Partie die beiden Mannschaften mit 24:24 getrennt. Dabei lagen die UTuS-Damen bis kurz vor Schluss in Führung, ehe Biefang in einer dramatischen Schlussphase den Ausgleich erzielte. Am Samstag wird es für das Dörr-Team darauf ankommen, in der Abwehr erneut robust zu stehen und in der Offensive mit wenigen technischen Fehlern zu agieren.

Am späten Sonntagnachmittag wartet die nächste Begegnung auf die Bezirksliga-Handballerinnen des VfL Merkur Kleve. Das Team von Coach August Bockenhüser trifft dann in der Halle am Konrad-Adenauer-Gymnasium in Kellen auf die Reserve des HC TV Rhede. Anwurf ist um 17 Uhr. Am letzten Wochenende mussten die Merkur-Damen eine herbe Niederlage hinnehmen. So verlor die Mannschaft aus der Schwanenstadt mit 13:22 gegen den Tabellenführer von der HSG Haldern/Meerhoog/Isselburg. Einen Tag zuvor gelang dem nächsten Gegner des Bockenhüser-Teams aus Rhede ein 25:13-Auswärtssieg gegen den TV Schwafheim. Das Hinspiel gegen Kleve hatte der Tabellenfünfte ebenfalls gewonnen, damals mit 21:10.

Nun möchten sich die Klever für diese Niederlage revanchieren und den ersten Sieg im neuen Jahr einfahren. Dafür wird allerdings eine konzentriertere Vorstellung als am letzten Wochenende nötig sein. Dort hatten die Merkur-Damen zahlreiche technische Fehler begangen und sich dadurch zahlreiche Gegentore nach Tempogegenstößen eingefangen.

Quelle: RP