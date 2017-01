Tischtennis: Weeren verstärkt TTC Kranenburg

Tischtennis: Klever Bezirksligisten müssen zum Auftakt auswärts ran. Von Karlheinz Schmidt

Herren-Bezirksliga Gruppe 1: TTC Osterfeld 2012 - TTVg WRW Kleve II (Samstag, 15 Uhr). Eine vermeintlich leichte Auswärtsaufgabe haben zum Rückrundenauftakt die unverändert aufspielenden WRW-Herren zu bewältigen. Nach dem 9:0-Sieg in der Schwanenstadt hat das Team um Marius Küper auch beim Tabellenschlusslicht beide Zähler im Visier. Der Klever Kapitän: "Als Aufsteiger haben wir unser Soll bereits jetzt mehr als erfüllt. Wir sind allerdings weiterhin heiß und wollen nicht im Mittelfeld verschwinden. Ziel ist den aktuellen vierten Platz zu verteidigen oder sogar den Relegationsrang noch anzugreifen! In Oberhausen werden wir wohl auf Christoph Jansen und Maikel Peters verzichten müssen, dafür wird Routinier Michael Brandt nach seiner Lange Verletzungspause wieder in die Mannschaft zurückkehren."

TV Voerde II - DJK Rhenania Kleve II (Freitag, 19.30 Uhr). Weiter um die vorderen Plätze will im neuen Jahr auch das zweite Herrenteam der Klever Rhenania mitspielen. Im Spitzenpaarkreuz spielt der Tabellenfünfte weiterhin mit Jens Westerbeck (Hinrunde: 6:2-Siege) und Marcel Schenk (9:4) auf. Es folgen Andre Schremser (9:7) sowie Daniel Marquard, der im dritten Paarkreuz zuletzt 13:3-Siegen verzeichnen konnte. Das Team vervollständigen Andre Gramser, Marco Rambach, Julian Binn und Lucca-Henk Kaus. Das Hinspiel gegen den Aufsteiger konnte die DJK-Sechs mit 9:5 zu ihren Gunsten entscheiden. Mit einer geschlossenen Mannschaftsleistung sollte das DJK-Team auch im Rückspiel beim Tabellenzehnten die Oberhand behalten.

Herren-Bezirksklasse Gruppe 1: TV Jahn Emmerich-Vrasselt - TTC Kranenburg (Samstag, 18.30 Uhr). Zuversichtlich sieht der Tabellenvorletzte aus der Grenzfeste der Rückrunde entgegen. Mannschaftsführer Walter van Baal: " Die bessere personelle Situation lässt uns optimistisch in die zweite Serie gehen. Neben der Verstärkung im oberen Paarkreuz, als neue Nummer eins bietet der TTC Andy Weeren (TTV Goch) auf, werden wir auch deutlich öfter komplett als in der Hinrunde antreten können. Unser Saisonziel ist deshalb der Klassenerhalt mit einem Platz im gesicherten Mittelfeld. Angesichts der Tabellensituation sollten wir das aus eigener Kraft schaffen können!" Zum Auftakt strebt die TTC-Sechs eine erfolgreiche Revanche für die bittere Hinspielniederlage an. Das Derby in der Grenzfeste konnte das Tabellenschlusslicht (2:20-Punkte) überraschend mit 9:7 zu seinen Gunsten entscheiden.

TSV Weeze - TTV Goch (Samstag, 18.30 Uhr). Ohne seine zum TTC Kranenburg gewechselte Nummer zwei Andy Weeren (10:5-Siege) muss der Tabellenvierte aus der Weberstadt im neuen Jahr aufspielen. Mannschaftsführer Peter Niemann: "Wir werden es natürlich schwer haben, unsere guten Ergebnisse aus der Hinrunde zu wiederholen. Trotzdem gehe ich aber davon aus, dass wir noch gegen einige Mannschaften gewinnen können. Unser Ziel ist ein gesicherter Platz im Mittelfeld."

Neben Mike Behet, Hendrik Peekel, dem TTV-Kapitän und Heinz-Willi van de Loo spielt der TTV im dritten Paarkreuz mit Armin Parsa und Holger Janssen auf.

Der erste Lokalkampf ging mit 9:1 deutlich an die Sechs aus der Weberstadt. Das Rückspiel beim TSV Weeze dürfte wesentlich spannender verlaufen.

TTVg WRW Kleve III - SV Union Kevelaer-Wetten II (Samstag, 18.30 Uhr). Da der Kreisrivale aus dem Südkreis zum ersten direkten Vergleich aufgrund von Mannschaftsschwierigkeiten nicht antrat, treffen das "Vater-Sohn-Team" und die Zweitvertretung des SV Union Kevelaer-Wetten am Samstagabend zum ersten Mal aufeinander. Die Hinrunde beendete das WRW-Team um Peter Schouten auf dem fünften Tabellenrang.

Der Klever Kapitän: "Die Hinrunde ist wesentlich besser gelaufen als gedacht! Die Jungs haben sich toll in die Mannschaft integriert. Wir bleiben bescheiden und ich erwarte am Ende der Saison einen guten Platz im Mittelfeld. Spielen die Gäste komplett auf, erwarte ich ein knappes Spiel!" Von der Tabellensituation geht der Gastgeber (14:8-Zähler) gegen den Tabellensiebten um Tobias Wisotzki favorisiert an den Tisch.

Damen-Bezirksliga Gruppe 1: DJK Rhenania Kleve - Spvgg. Sterkarde-Nord (Freitag, 19.30 Uhr). Den ersten Sieg im neuen Jahr hat das zweite Damenteam der Klever Rhenania gegen die Spvgg. Sterkrade-Nord im Visier. Gegen die Gäste aus Oberhausen, die mit 2:16-Punkten das Tabellenende zieren, geht der Tabellenfünfte in heimischer Umgebung favorisiert an die Platte. Mannschaftsführerin Claudia Sesing: "Wir konnten uns zur Rückrunde mit Franziska Habermann verstärken und streben einen gesicherten Platz im Mittelfeld an!"

Die neue Nummer zwei wechselte vom Verbandsligisten TV 1862 e.V. Haaren in die Schwanenstadt und geht in der Rückrunde neben Nachwuchshoffnung Lea Vehreschild, Ulrike Vogel, Sesing und Claudia Boterham für die Rhenania auf Punktejagd.

Quelle: RP