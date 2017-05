später lesen Lokalsport WRW II: Damen im Endspiel um den Aufstieg 2017-05-04T18:33+0200 2017-05-05T00:00+0200

Nach einer erfolgreichen Spielzeit in der NRW-Liga kämpfen die Damen von WRW Kleve 2 am Samstag (14 Uhr) am Mittelweg um den Oberliga-Aufstieg. Einziger Konkurrent wird dabei der ASV Süchteln sein, da TuS Hiltrup die Teilnahme an der Relegation abgesagt hat. "Wir befinden uns damit direkt im Endspiel und wollen unbedingt gewinnen, um wieder aufzusteigen", sagt Petra Jenisch.