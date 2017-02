Tischtennis: WRW ohne Imamura Außenseiter

Damen-Tischtennis: Klever Drittvertretung spielt am Wochenende zweimal. Von Liza-Marie Siegmund

Regionalliga-Damen

Erneut ohne Ildiko Imamura empfangen die Regionalligadamen von WRW Kleve am Samstag den SC Niestetal. Gegen den Tabellenzweiten sind die Kleverinnen trotz eines 8:6 aus der Hinrunde klarer Außenseiter. Neben dem Fehlen von Imamura hat das noch einen anderen Grund, denn der SC musste im ersten Vergleich ohne Spitzenspielerin Sophia Klee agieren. "Die Vorzeichen stehen nicht gut für uns", blickt WRW-Spielerin Verena Bauer unter diese Voraussetzungen auf die Partie. "Ohne Ildiko sind wir einfach deutlich geschwächt und Klee ist eine der stärksten Spielerinnen der Liga. Wir werden aber natürlich unser Bestes geben und wer weiß, vielleicht schlagen unsere Konkurrenten ja auch doch nicht in stärkster Besetzung auf." Klee kommt aktuell auf eine Bilanz von 22:3-Spielen und ist in der Rückrunde noch ungeschlagen. Das Ziel der Schwanenstädterinnen? "Locker aufschlagen, von Duell zu Duell denken und abwarten, was für ein Endergebnis schließlich auf der Anzeigetafel steht. Mehr können wir nicht machen", sagt Bauer. Aktuell hat die Vier nur einen Zähler Vorsprung vor dem Relegationsplatz. "Unser Punktekonto müssen wir gegen andere Mannschaften optimieren". Dabei nimmt Bauer besonders den TTSV Schloß Holte-Sende und den 1. TTV Richtsberg ins Visier. Diese Gegner warten Ende Februar und Anfang März. Wer statt Imamura am Samstag zum Einsatz kommt ist noch unklar.

Damen-Verbandsliga

Während die Verbandsligadamen der DJK Rhenania Kleve am Sonntagmorgen beim Anrather TK Rot-Weiß III gastieren, müssen die Damen von WRW Kleve III doppelt an die Tische. Sie empfangen zunächst den SC Bayer 05 Uerdingen und schlagen am Sonntag beim Post SV Kamp-Lintfort auf. In die Partien gehen die WRW-Damen von einem Relegationsplatz aus. Somit besteht dringender Bedarf an Punkten, um wieder im gesicherten, unteren Mittelfeld zu landen. Gegen Uerdingen stehen sie unter Zugzwang, denn der Tabellenletzte muss in die Schranken verwiesen werden. Im ersten Vergleich ist das beim 8:1 souverän geglückt. Ebenfalls geglückt wäre in der Hinrunde beinahe ein überraschender Sieg gegen den PSV. Beim 6:8 unterlagen die Schwanenstädterinnen nur knapp. Das macht Hoffnung auf eine gute Ausbeute am kommenden Wochenende.

Mit Rückenwind gehen auch die Damen der DJK in ihre Partie beim Anrather TK, den sie in der Hinrunde mit 8:0 bezwangen. Nachdem das Team am vergangenen Spieltag unerwartet eine Punkteteilung gegen den SV Holzbüttgen IV hinnehmen musste, soll nun wieder ein deutlicher Erfolg verbucht und die Tabellenspitze weiterhin verteidigt werden.

