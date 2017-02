Tischtennis: WRW-Quartett reist zum Schlusslicht

Tischtennis-Regionalliga: 1. TTV Richtsberg - WRW Kleve. Von Liza-Marie Siegmund

Vor einem richtungsweisenden Spiel stehen die Regionalligadamen von WRW Kleve am kommenden Sonntag, wenn sie beim 1. TTV Richtsberg gastieren. Der TTV trägt aktuell die rote Laterne und sollte bezwungen werden. Denn im Falle einer Niederlage würden die Kleverinnen den Abstiegsrängen bedrohlich nahe kommen. Die personellen Probleme aber bereiten den WRW-Damen Sorge. "Wir müssen auch in dieser wichtigen Partie auf Ildiko Imamura verzichten", gibt Mannschaftsführerin Maria Beltermann Auskunft.

"Außerdem wird uns auch Lisa Michajlova nicht zur Verfügung stehen." Die Nachwuchsspielerin der Reserve hatte zuletzt mit guten Leistungen in der Oberliga und der Regionalliga überzeugt, ist aber am Wochenende auf einem Trainingslehrgang. "Wir werden somit mit Petra Jenisch aufschlagen. Auch ihr trauen wir Erfolge zu. Aber eine Ildiko Imamura kann niemand ersetzen." Das erste Duell konnten die Schwanenstädterinnen gegen Richtsberg deutlich mit 8:2 gewinnen. "Dieses sehr deutliche Ergebnis gibt uns Hoffnung, dass wir erneut einen doppelten Punktgewinn verzeichnen.

Zumindest haben wir auch einen unbändigen Willen." Insgesamt fünf Partien stehen für die Kleverinnen in der Rückrunde noch aus. "Wir beschäftigen uns somit bereits mit den Planungen für die nächste Saison und da ist es elementar zu wissen, ob wir in der Regionalliga oder der Oberliga aufschlagen werden." Ein Sieg in Hessen soll der erste Schritt in Richtung klare Verhältnisse sein.

Quelle: RP