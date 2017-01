später lesen Kleve Stadt Kleve plant neues Straßenlicht für 277.000 Euro FOTO: eve FOTO: eve Teilen

Die Erneuerung der Straßenbeleuchtung im Klever Stadtgebiet geht weiter. 2017 sollen Lampen für rund 277.000 Euro verbaut werden. In der von der Steinstraße abweichenden Stichstraße Flaesbloem in Kellen werden neue Lampen für 60.000 Euro aufgestellt. Danach folgt die Von-Ketteler-Straße, nur ein Stückchen weiter im selben Gebiet wie der Flaesbloem. In deren Leuchtkörper will die Stadt 24.000 Euro investieren. In der Oberstadt geht es weiter. Die lange Ackerstraße soll ebenfalls neue Laternen bekommen. Dafür sind dann aber 156.000 Euro fällig, die die Stadt in die Hand nehmen will. Von Matthias Grass