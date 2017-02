später lesen Kalkar 2000 Euro für den guten Zweck 2017-02-22T17:57+0100 2017-02-23T00:00+0100

Der Fair-Strickkreis Kalkar konnte auch in diesem Jahr aus den Erlösen des Jahres 2016 an verschiedene Einrichtungen, unter anderem in Kalkar, einen Gesamtbetrag in Höhe von 2000 Euro spenden.