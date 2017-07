später lesen Kleve Gesamtschüler in Vivolde zu Gast 2017-07-04T18:22+0200 2017-07-05T00:00+0200

Die 7er der Gesamtschule Kleve, die Niederländisch gewählt haben, besuchten das Bluemers-College in Silvolde, um ihre Steckbriefpartner und eine niederländische Schule kennenzulernen. Dort ging es nach einem Kennenlernspiel in die Sporthalle, wo in Gruppen verschiedene Sportarten ausprobiert wurden, darunter Korfbal, ein Ballspiel, das hier fast unbekannt ist. Nach einem leckeren Lunch gab es zwei kurze Einblicke in den Unterricht. Die Dramadozentin hatte ein Stationenlernen zum Teambuilding aufgebaut, ihre Deutschkollegin eine Stunde zu niederländischen und deutschen Sprichwörtern entworfen.