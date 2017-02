später lesen Kleve Theatergruppe "Rückenwind" spendet Erlös aus Theaterstück an Uedemer Jugendfeuerwehr 2017-02-16T18:18+0100 2017-02-17T00:00+0100

Die Uedemer Theatergruppe "Rückenwind" spendete am Sonntag, 27. Januar, den Erlös aus dem im November aufgeführten Stück "Der Grillclub mit dem roten Auto" an die Uedemer Jugendfeuerwehr. Am Feuerwehrhaus konnte ein Scheck von 1000 Euro übergeben werden. Außerdem bekamen auch die Uedemer Pfadfinder und das Uedemer Jugendorchester jeweils einen Scheck von 250,- Euro überreicht.