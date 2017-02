Kreis Kleve: Starker ökumenischer Akzent

Thema auf der Landessynode war die Öffnung für neue Gemeindeformen. Millionen Verlust durch bbz-Krise.

Als Neulinge erlebten Pfarrer Hartmut Pleines (Geldern) und Brigitte Messerschmidt (Xanten) die Tagung der rheinischen Landessynode in Bad Neuenahr (8. bis 13. Januar). Zusammen mit Superintendent Pfarrer Hans-Joachim Wefers (Xanten) und Friedrich Graf zu Eulenburg und Hertefeld (Weeze) erstatteten sie Interessierten im Kirchenkreis Bericht. "Nach vier langen Sitzungstagen mit vielen interessanten und wichtigen Themen fallen einem die Beratungen im Plenum gegen Ende schon schwer", gab Pleines offen zu. Was von der Landessynode bleibt, ist etwa der starke ökumenische Akzent, den zunächst der Eröffnungsgottesdienst und später der Bericht des Präses setzten. In ihm warb Präses Manfred Rekowski für ein "Dach der Ökumene", unter dem es den Reichtum der unterschiedlichen Konfessionen zu entdecken gälte. Positive, teils euphorische Rückmeldungen gab es zur Positionierung des Präses gegenüber Äußerungen des rechten Randes: "Hier werden auch Positionen vertreten, die deutlich der christlichen Botschaft widersprechen, obwohl das Etikett 'christlich' benutzt wird", zitierte Wefers Präses Manfred Rekowski.

Aus den vielen Themen der Landessynode ist die Öffnung für neue Gemeindeformen herauszuheben. Gemeint ist, dass sich neben der klassischen Gemeinde gleichwertig andere Gemeindeformen bilden können. Für die Gemeindezugehörigkeit ist dann nicht der Wohnort, sondern ein thematisches Interesse entscheidend. Zu denken ist an Jugendkirchen, Citykirchengemeinden oder bereits jetzt bestehende Studierendengemeinden als Sonderform. Die doppelte Gemeindezugehörigkeit am Wohnort und anderswo ist jedoch nicht möglich. Spannend fand Brigitte Messerschmidt die Ausschussarbeit: "Darin werden Beschlüsse der Synode vordiskutiert, damit im Plenum abstimmungsfähige Vorlagen eingebracht werden können." So sollen sich nach dem Willen der Landessynode Presbyterien künftig alle zwei Jahre mit ihren Pfarrpersonen zusammensetzen, um Dienstzeiten und Aufgaben der Pfarrpersonen zu besprechen. Vorarbeit leistet die Handreichung "Zeit fürs Wesentliche". Damit sollen klarere Absprachen als bisher ermöglicht und Überlastungen, auch in Teilzeitstellen, vermieden werden.

Der Beschluss der Synode, nun mit sechswöchigem Vorlauf und einer zwei Drittel Mehrheit ein Mitglied der Kirchenleitung absetzen zu können, ist noch den Millionen-Verlusten durch die bbz-Krise vor einigen Jahren zuzurechnen. Durch das kircheneigene Unternehmen bbz waren Millionenbelastungen entstanden. Für Kreissynodalvorstände auf Kirchenkreisebene ein gleiches Verfahren zuzulassen, dafür konnten sich die Landessynodalen jedoch mehrheitlich nicht erwärmen.

