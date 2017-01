Kleve: Straßen für neue Baugebiete in Kleve

Für das geplante Stadt-Quartier auf dem Union-Gelände und die Erweiterung des Gebietes Mühlenberg am ehemaligen Schlachthof in Kleve investiert die Stadt 2017 rund 1,5 Millionen Euro in neue Erschließungsstraßen. Von Matthias Grass

Ein halbes Dutzend Loock-Bagger recken ihre Arme mit der großen Schaufel über die Schuttberge auf dem Gelände des ehemaligen Union-Werks empor. Von der einstigen Industriehalle unmittelbar an der van-Bergh-Straße, hinter der die Bagger geparkt sind, stehen nur noch die Backsteingiebel, die Stahlkonstruktion mit ihren letzten Dachfetzen wirft gegen die tief stehende Morgensonne nur noch grafische Muster auf Platz und Bürgersteig. Ein an ein Stahltor angeschraubtes Schild kündet aber noch von der Industrie: "Unilever Deutschland GmbH & Co. OHG Werk Kleve Phoenix" steht darauf und ein dicker Pfeil weist nach links. Da lang geht's zur "Sahne, die aus Kleve kommt".

Bald müssen die Lkw, die die Sahne von Kleve in die Republik transportieren, nicht mehr durch eine Schutt-Landschaft voll verdrehter Stahlträger, Industrieschrott und ausgedienter, auf den Haufen geworfener Eisenkessel fahren. 255.000 Euro wird die Stadt für eine neue Zufahrt zum Unilever-Werk in die Hand nehmen, dazu 24.000 Euro für die nötige Beleuchtung. So dürfte bald auch nicht mehr das provisorisch an einen wackeligen Bauzaun befestigte Banner auf jene neue Rama Cremefine hinweisen, die so gut läuft und Arbeitsplätze sichert. Straße und Kanal sollen 2017 gebaut werden, das Geld steht fest im Etat. Gleichzeitig beginnt man auch mit dem Bau der Erschließungsstraßen für das neue Wohnquartier, das Zevens-Grundbesitz nach Plänen des Gocher Architekten Dr. Klaus Völling im vorderen Bereich des ehemaligen Union-Geländes bauen will. Auch hier laufen nach der vorläufigen Baugenehmigung durch die Stadt die Vorbereitungen auf Hochtouren. 300.000 Euro stehen für die "Erschließung eines Teilgebietes des ehemaligen Union-Geländes durch einen Neubau einer Kanalisation und einer Erschließungsstraße zur Schaffung von Wohnbauflächen" im Etat. 24.000 Euro soll die Beleuchtung kosten. Diese Straße verbindet die Zufahrt zum Unilever-Werk in einem Bogen mit den alten, denkmalgeschützten Werkhallen und von dort mit der van-den-Bergh-Straße, die parallel zur Bahnlinie führt.

Hintergrund: Die Zevens-Grundbesitz wollen entlang dieser neuen Straße und parallel zur van-den-Bergh-Straße Häuser im geförderten Wohnungsbau, ein Senioren- sowie ein Wohngruppenhaus hochziehen, dazwischen soll ein Park angelegt werden. Für das Projekt soll es auch Landesmittel aus dem Programm für die "Quartiersentwicklung" geben. Die Stadt Kleve lässt für den Bau solcher Erschließungsstraßen keine privaten Investoren zu, sondern projektiert und baut die Straßen selbst. "Da über dem Gebiet ein Bebauungsplan liegt, wird der Bau der Straße nach dem Bundesbaugesetz abgerechnet. Das bedeutet: Die Anlieger übernehmen bis zu 90 Prozent der Kosten", sagt Kleves Kämmerer Willibrord Haas.

Wie in das Union-Gelände fließt auch in den zweiten Bauabschnitt des Neubaugebietes Mühlenberg mehr als eine halbe Million Euro: Für die Erschließung des Gebietes zwischen Willy-Brandt-Straße, Stadionstraße und Lindenallee stehen 532.000 Euro sowie 45.000 Euro für die Straßenbeleuchtung im Haushalt. In dem Gebiet sind 25 Baufelder für Ein- bis Dreifamilienhäuser geplant, außerdem soll die Kindertagesstätte Regenbogen einen neuen Bau auf der Ecke Willy-Brandt-Straße/Stadionstraße bekommen. Die Kosten werden wie beim Union-Gelände auf die Anlieger umgelegt. "Die sind im Quadratmeterpreis für die Grundstücke, die fast alle der Stadt gehören, als Erschließungskosten eingerechnet", so Haas.

Dickster Brocken im Etat 2017 ist die Sanierung der Spyckstraße, für die allein im Haushaltsjahr 2017 645.000 Euro im Etat stehen. Hinzu kommt der Radschnellweg in Richtung Nimwegen (wir berichteten).

Aber auch kleinere Straßenbauvorhaben stehen dieses Jahr auf dem Plan: So sind unter anderem 15.000 Euro für die Wendeschleife vor der Willibrord-Grundschule eingeplant, die den Bring- und Abholverkehr vor der Schule verbessern soll. Auch dort kommen 3000 Euro für neue Straßenlampen hinzu. Außerdem soll im Zuge des Ausbaus zur barrierefreien Stadt die Straße Kloppberg umgebaut werden: "Der Gehweg wird verbreitert und barrierefrei gepflastert", sagt Haas. Inklusive Beleuchtung sind hier 70.000 Euro veranschlagt, die Stadt erwartet einen Zuschuss von 49.000 Euro.

