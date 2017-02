später lesen Kreis Kleve Studenten demonstrieren gegen Rassismus FOTO: van Offern FOTO: van Offern Teilen

Twittern





2017-02-12T17:18+0100 2017-02-13T00:00+0100

"Rassismus tötet", "End racism this generation - Beendet Rassismus in dieser Generation", "Show Racism the red card - Zeigt dem Rassismus die rote Karte", das alles stand auf den Plakaten, die von Teilnehmern eines kleinen Demonstrationszuges durch die Straßen Emmerichs getragen wurden. Studierende des Masterstudiengangs "Internationale Beziehungen" an der Hochschule Rhein-Waal in Kleve hatten diese Demo initiiert. Unter den rund 80 Teilnehmern waren auch Flüchtlinge aus Syrien, Emmericher Bürger, Vertreter der Parteien und Bürgermeister Peter Hinze. Auch Vertreter verschiedener Vereine liefen mit. Von Monika Hartjes