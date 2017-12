Einsatzkräfte stehen am Donnerstag, 21. Dezember 2017, am Spoykanal in Kleve. Dort suchen sie nach einem vermissten 16-Jährigen.

Einsatzkräfte stehen am Donnerstag, 21. Dezember 2017, am Spoykanal in Kleve. Dort suchen sie nach einem vermissten 16-Jährigen. weniger