Kreis Kleve: Touristikmesse im Wunderland Kalkar

Die Wirtschaftsförderung des Kreises Kleve ist beim Startschuss am kommenden Wochenende mit eigenem Stand und Team vertreten. Ferienwohnungen und Radtour-Tipps locken in die Region. Antenne Niederrhein berichtet live.

Startschuss für den Tourismus im neuen Jahr: Gemeinsam mit den Städten und Gemeinden wird die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve am Wochenende des 4. und 5. März die neue Saison einläuten. Wirtschafts- und Tourismusförderer aus allen Ecken des Kreisgebietes werden wieder mit eigenem Stand und Team auf der Touristikmesse Niederrhein im Wunderland Kalkar vertreten sein. Besonderer Hingucker ist auch in diesem Jahr der Übertragungswagen von Antenne Niederrhein auf dem Stand der Kreis-WfG. Von hier aus wird der Lokalsender intensive Gespräche mit Hallenpartnern und Messebesuchern führen und neueste Informationen zu touristischen Entwicklungen im Kreisgebiet liefern - und dies im 25. Jahr des regionalen Senders.

Viele der Messebesucher dürften sich vor allem für die touristischen Leuchttürme der Region interessieren, für die Schlösser Moyland und Wissen, die Burg Boetzelaer in Appeldorn, die Kunst in den vielgelobten Museen und den Spaß auf der Draisine zwischen Kleve und Kranenburg.

Das Prospektmaterial "Kreis Kleve - bunt, freundlich, abwechslungsreich" und "Willkommen in der Fahrrad-Region Kreis Kleve" mit zahlreichen Tipps zu touristischen Aktivitäten im Kreisgebiet und insgesamt neun vorgestellten Radtouren-Tipps für Tagestouren, die auf das ausgeschilderte Wegenetz der NiederRheinroute zurückgreifen, wird dem WfG-Team erfahrungsgemäß aus den Händen gerissen werden.

Ergänzt wird das Angebot um zahlreiche Informationen über die mehr als 400 Ferienwohnungen im Kreis Kleve, die hübsch angelegten Reisemobilstellplätze, die in jeder Kommune des Kreises Kleve zu finden sind, und natürlich auch über die gut ausgebauten Radwege sowie das flächendeckende Netz von mehr als 100 E-Bike-Ladestationen.

Auch für die Zielgruppe der Ferienwohnungsbetreiber steht die Kreis-Wirtschaftsförderung auf der Messe mit einem offenen Ohr zur Verfügung.

Angeboten wird auch in diesem Jahr wieder der Leitfaden "Unsere neue Ferienwohnung - erste Schritte zum Erfolg", welcher Fragen zur gewerblichen Einordnung, zur baurechtlichen wie steuerrechtlichen Behandlung einer Ferienwohnung beleuchtet. Das Ganze wird den Interessierten in einer frischen, von Wilhelm Schlote geprägten Tasche geboten - kostenfrei.

Auf ein bevorstehendes Highlight der touristischen Anstrengung dürfte Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers ebenfalls hinweisen. So wird hinter den Kulissen der Wirtschaftsförderung seit Wochen am nächsten, dem fünften Busunternehmertag Kreis Kleve gearbeitet. Über 1600 Firmenchefs in ganz Deutschland und den Benelux-Ländern wurden angeschrieben, damit sie vom 17. bis 18. März ins Kreisgebiet kommen. Etwa 100 werden erwartet, wie in den Vorjahren auch. Wichtige Meinungsbildner, die bei angemessener Begeisterung das Gesehene in ihrem neuen Reisekatalog zeigen dürften - zum Erfolg der Städte und Gemeinden, die letztlich die Frequenz spüren.

Das beweist auch die Zahl von über 850.000 Übernachtungen, die im vergangenen Jahr im Kreis Kleve registriert wurden.

