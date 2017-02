Kalkar/Uedem: Trubel mal mit, mal ohne Motivwagen

Wenn anderswo die Umzüge bereits Vergangenheit sind und die Narren sich so langsam von der Session verabschieden, geht es in Uedem und Appeldorn erst richtig los. Von Anja Settnik

Die Kleinsten haben in Uedem den größten Spaß - und genau so soll es auch, findet die Kolping-Karnevals-Gruppe "Fidelitas" als Veranstalter. Niemand vermisst in der Schustergemeinde die großen Mottowagen, die andernorts bestaunt werden: Uedems Kinderkarneval ist handgemacht von all denen, die mit den Kleinen zu tun haben: Eltern, Erzieher, Lehrer. Und weil mit dem Umzug durch den Ort die Lust am Veilchendienstags-Trubel noch keinesfalls beendet ist, wurde gestern wie in jedem Jahr im Bürgerhaus weiter gefeiert.

Schon recht früh am Vormittag - nämlich bereits um 10.11 Uhr - zogen die Fußgruppen vom Feuerwehrdepot aus los, um möglichst bald die Ortsmitte zu erreichen. Bär Hans als Herold machte ordentlich Kilometer, um ergänzend zu den Funksprüchen für die Organisatoren wichtige Nachrichten und Dinge zu transportieren. Auch die übrigen Akteure sorgten für einen reibungslosen Ablauf, den auch das einzige Pferd des Umzugs nicht störte: Der Kaltblüter, der die Kutsche mit dem Kinderprinzenpaar zog, hatte bessere Nerven als der vierbeinige Kollege in Köln, der vor lauter Stress kollabiert war.

Worüber soll man sich in Uedem auch aufregen: Lustige Frösche, Leoparden, Piraten und Kühe vertragen sich miteinander, eine Horde Harry Potters zieht farbenfrohen Regenbogen-Kindern hinterher. Pippi Langstrumpf, Barbie und die kleine Raupe Nimmersatt waren Themen, die jeder kannte. Alle drei Kindergärten, die Grundschule und die Tänzer und Elferräte der Fidelitas schenkten den Uedemern einen tollen Vormittag.

Wenn's anderswo auch ohne Wagen geht: In Appeldorn machen sie den Reiz der Veranstaltung aus. Alles, was im Kalkarer Stadtgebiet und in Xanten von fantasiebegabten Wagenbauern für die Umzüge an den tollen Tagen gefertigt wird, ist auch in Appeldorn unterwegs. Häufig ist es die Landjugend (KLJB), genauso sind aber die Vereine aktiv, die Messdiener, der Landschaftsverband - und dazu jede Menge Nachbarschaften und Freundeskreise.

"Der Bauer, der ist schlau, sucht sich in Niedermörmter seine Frau" dichtete die dortige KLJB und stattete seinen Wagen entsprechend aus. Das Männerballett Appeldorn wagte sich sogar an die große Politik heran, ließ Donald Trump ein irritierend anderes Amerika vertreten. Auch der "Hein-duck-dich-Club" nahm den neuen Präsidenten aufs Korn und befand: "Auf nach Amerika - da regiert Prinz Karneval das ganze Jahr!" Witzig war eine Fuß- und Handwagengruppe, die Emojis (Smileys fürs Handy) durch Appeldorn karrte, allerliebst sahen die kleinen Monster des LVR aus. Toll auch die zu Fuß gehenden Schlafmützen in rot-weißen Traumgewändern.

Ein Hühnerstall aus Vynen zeugte von guter Nachbarschaft, während die Freunde aus Hönnepel als furchterregende "Flying Dutchmen" durch Appeldorns Straßen rollten. Mit viel Theaterschminke und aufwendigen Kostümen zogen die Hönnepeler die Blicke der Gäste in ihren Bann. Und diese Gäste kamen keinesfalls nur aus Kalkar, sondern aus dem gesamten nördlichen und mittleren Kreisgebiet.

Die Messdiener von Heilig Geist waren wie immer mit einem Wagen plus Fußgruppe unterwegs, Thema diesmal: "Achtung Wild". Unübersehbar auch der Mottowagen des Kinderprinzenpaars Sebastian und Jette, deren Gefolgschaft als Disney-Schneemann "Olaf" unterwegs war. Klar, dass auch die Stadt Kalkar mit Bürgermeisterin und Kulturchef an Bord des Gefährts sich die Chance nicht nehmen ließ, noch mal auf das Stadtjubiläum hinzuweisen.

Quelle: RP