Kleve: U-Haft für 30-Jährigen - Klever erstattet dritte Anzeige

Zwei Straftaten innerhalb von 30 Minuten auf offener Straße und am helllichten Tag – das bleibt sicher nicht unbestraft. "Der Haftrichter hat Untersuchungshaft angeordnet. Bis zu seiner Verhandlung sitzt der 30-Jährige nun hinter Schloss und Riegel", sagt Michael Ermers. Der Polizeisprecher gibt damit die Anordnung des Haftrichters bekannt. Von Julia Lörcks

Dieser hatte den 30-Jährigen angehört, der am vergangenen Maifeiertag zuerst einen 78-Jährigen auf der Propsteistraße mit einem Klappmesser bedrohte und wenige Minuten später einer 49 Jahre alten Frau an der Hoffmannallee einen spitzen Gegenstand in den Rücken bohrte und ihr anschließend in einem Gerangel die Handtasche entriss. Letzteren Vorfall beobachteten zwei Passanten und ein Autofahrer, die den mutmaßlichen Täter verfolgten, dingfest machten und die Polizei verständigten.

Am 3. Mai zeigte indes ein Klever (36) einen weiteren Überfall am Tag der Arbeit an, ohne von den anderen Taten gewusst zu haben. Und nach derzeitigem Ermittlungsstand der Polizei ist der 30-Jährige für diesen Vorfall wohl ebenfalls verantwortlich. So sei der 36-Jährige am vergangenen Montag gegen 13.30 Uhr zu Fuß auf der Hoffmannallee unterwegs gewesen. In Höhe der Südstraße lief dann ein Mann an ihm vorbei, näherte sich ihm anschließend von hinten und drückte dann eine Haushaltsschere gegen den Bauch und forderte Geld. Als der 36-Jährige antwortete, dass er kein Geld habe, steckte der Täter die Schere weg und flüchtete.

Wann dem 30-Jährigen, der keinen festen Wohnsitz hat und der Polizei seit 2011 wegen diversen Eigentumsdelikten bekannt ist, der Prozess gemacht wird, steht noch nicht fest. Unbekannt sind auch die Drogen, die der Mann nach eigenen Angaben konsumiert hat. "Die Auswertung der Blutprobe steht noch aus", so Ermers.