Unbekannte Täter haben 18 Figuren aus einer Kirche in Kleve gestohlen. Nach Angaben der Polizei sind einige der gestohlenen Statuen über 100 Jahre alt.

Wie die Polizei am Mittwochvormittag mitteilte, wurden die Figuren am Dienstag im Zeitraum zwischen 14 und 17.45 Uhr aus der Stifts- und Propsteikirche St. Mariä Himmelfahrt an der Kapitelstraße gestohlen. Die aus Holz geschnitzten Figuren sind den Angaben zufolge teilweise über 100 Jahre alt.

Bei den gestohlenen Krippenfiguren handelte es sich um die Heilige Familie, die Heiligen Drei Könige, Frauen, Männer sowie verschiedene Tierfiguren (ein Kamel, ein Esel, Schafe, Ziegen und Hühner). Hinweise zu verdächtigen Personen nimmt die Polizei unter der Telefonnummer 02821/5040 entgegen.

