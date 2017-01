Veranstaltungen im Kreis Kleve: Das sind die Höhepunkte des Jahres 2017

Musical "Sweeney Todd" Zum Jahresbeginn startet das Musical "Sweeney Todd" im Konzert- und Bühnenhaus in Kevelaer am 10. Januar seine Deutschlandtour. Die Geschichte um den blutrünstigen Barbier Benjamin Barker wurde neu inszeniert.

20 Jahre Museum Schloss Moyland Mit der Sonderausstellung "Liebling Moyland. Unsere Sammlung, Deine Geschichte" feiert das Museum Schloss Moyland sein 20-jähriges Bestehen mit einer Reihe Aktionen. Die Ausstellung läuft vom 19. Februar bis zum 18. Juni.

Sängerin Addys Mercedes Die Kubanerin, die in Deutschland lebt und singt, kommt am 23. März ins Stadttheater Emmerich. Mercedes Musik schwankt zwischen kubanischer Leichtigkeit und Melancholie.

Theaterstück "Die Vermessung der Welt" Mit dem Stück, dass die Welt und Abenteuer von Alexander von Humboldt und Carl Friedrich Gauß auf die Bühne bringt, kommt das Landestheater Burghofbühne Dinslaken in die Klever Stadthalle. "Die Vermessung der Welt" wird am 29. März aufgeführt.

Kabarettist Christian Ehring Bekannt ist Christian Ehring unter anderem als Moderator der NDR-Satire-Show Extra3 und aus der ZDF-heute-show. Am 1. April kommt der Kabarettist mit seinem Programm "Keine weiteren Fragen" in die Stadthalle nach Kleve.

Anderson & Roe Piano Duo Ihre Videos auf Youtube werden teilweise millionenfach geklickt, sie wurden für die Emmys nominiert: Die beiden Pianokünstler aus den USA, Greg Anderson und Elizabeth Roe, bringen klassische Musik ins 21. Jahrhundert - energiegeladen, überraschend, modern. Am 4. April kommen sie nach Kleve in die Stadthalle.

Stadtjubiläum Kleve Am 25. April 2017 ist es 775 Jahre her, dass Kleve Stadtrechte erhielt. Das Jubiläum wird mit einem Bürgerfest unter dem Motto "von Klevern für Klever" gefeiert. Am Koekkoekplatz treten am 29. und 30. April verschiedene Gruppen aus Kleve auf.

Mud Masters Dieser Hindernislauf ist nichts für Sauberheitsfanatiker: Durch knietiefe Schlammpfützen und über Stock und Stein führt die Strecke des Laufs am 6. und 7. Mai. Rund um den Flughafen Weeze führen die Hindernisstrecken zwischen sechs und 42 Kilometern Länge. Wer sich bis zum Ende der Woche anmeldet, profitiert noch vom Frühbucherrabatt.

Comedian Jürgen von der Lippe Eine Kombination aus Geschichten und Glossen präsentiert Comedy-Altmeister Jürgen von der Lippe am 9. Mai im Stadttheater Emmerich.

Kreis Klever KulTourtage Die Veranstaltung am 20. und 21. Mai fällt mit dem Internationalen Museumstag zusammen. Der Kreis ruft für das Wochenende wieder alle Kulturschaffenden im Kreis auf, ein Sonderprogramm bei freiem Eintritt zu entwerfen.

Kindertheater "Feuerwehrmann Sam" Die Schauspieler stecken bei diesem Theaterstück für Kinder in einer Art Comicverkleidung. Feuerwehrmann Sam muss helfen, dass große Dorfjubiläum zu retten. Der Veranstalter verspricht eine "flammende Bühnenshow" am 21. Mai in der Stadthalle Kleve.

Kevelaer-Wallfahrt Vor bald 375 Jahren, am 1. Juni 1642, wurde das Luxemburger Marienbildchen in den Bildstock am Kapellenplatz eingesetzt. Seither pilgern Gläubige nach Kevelaer. Das 375. Jubiläum wird mit einer ausgedehnten Festwoche vom 31. Mai bis zum 11. Juni begangen. Das Programm bietet neben klassischen Gottesdiensten auch eine Nachtwache, Konzerte, das Anlegen eines Kräutergartens, die Marientracht sowie die Uraufführung eines Marien-Festspiels.

Jugendfestival Courage Am 24. Juni tritt unter anderem Max Giesinger beim Jugendfestival im Museumspark Schloss Moyland in Bedburg-Hau auf. Die Single "80 Millionen" stürmte 2016 die Charts und bescherte dem Sänger den Radiopreis Einslive-Krone. Das Festival läuft unter dem Motto "Für Toleranz - gegen Gewalt".

Comedian Ingo Appelt Mit seinem neuen Programm "Besser... ist besser!" kommt Comedian Ingo Appelt am 29. Juni nach Kleve. Im Spiegelzelt, das der Kleinkunstverein cinque wieder in die Stadt holt, wird der Rüpel der Comedyszene wieder kein Blatt vor den Mund nehmen.

Niederrhein Triathlon 1,5 Kilometer Schwimmen, 40 Kilometer Radfahren und 10 Kilometer Laufen. Das erwartet die Teilnehmer bei der zweiten Auflage des Herbrand Niederrhein Triathlon am Wisseler See. Das Event am 2. Juli will wieder mit einem familienfreundlichen Programm punkten.

20 Jahre Museum Kurhaus Kleve Das Museum Kurhaus Kleve (mkk) feiert am 7. Juli mit einem Sommerfest des Freundeskreises sein 20-jähriges Bestehen. Gleichzeitig wird der Freundeskreis 30 Jahre alt. Das Museumsteam lädt zur "langen Nacht" ins Kurhaus ein.

Parookaville Das Festival am Flughafen Weeze findet 2017 vom 21. bis zum 23. Juli statt. Unter anderem legen DJs David Guetta, Robin Schulz und Alle Farben auf. Die Tickets sind zwar schon vergriffen, mit etwas Glück kann man aber über die vom Parookaville eingerichtete Weiterverkauf-Seite ein Originalticket ergattern. www.parookaville.com/de/tickets/

Haldern Pop Das Festival, auf dem die Stars der Zukunft auftreten, startet am 10. August in Rees-Haldern und geht drei Tage. Noch eher unbekannte Band wie Let's eat Grandma, Shame, Mario Batkovic, Die Höchste Eisenbahn oder BadbadnotGood stehen auf der Bühne und hoffen auf die große Karriere. Letzte Tickets gehen am Samstag in den Verkauf.

Internationaler Straßenmal- und Straßenmusikwettbewerb Ende August versammeln sich Straßenmaler aus aller Welt in Geldern und verwandeln die Innenstadt wieder in ein Gesamtkunstwerk. Beim Straßenmalwettbewerb können auch die Laien zur Kreide greifen und von den internationalen Künstlern lernen - oder einfach nur staunen, was die auf den Boden bringen. Das Event findet am 26. und 27 August statt.

Geldernsein Festival Jedes Jahr wird das Geldernsein Festival ein bisschen größer. Auch dieses Jahr soll es das Festival wieder geben, die Planungen sind noch nicht komplett festgezurrt, doch laut Veranstalter wird ein Termin Anfang September angepeilt. Bei dem Festival treten professionelle Bands aus ganz Deutschland und dem benachbarten Ausland auf, die aber noch nicht überall bekannt sind.

Comedian Abdelkarim Aufgewachsen in Bielefeld und mit marokkanischem Migrationshintergrund in der Familie erzählt Abdelkarim aus seinem Leben. Dabei spielt er gerne mit Klischees und wird subtil politisch. Regelmäßig tritt er im TV auf und hat in den vergangenen Jahren viele Kabarettpreise eingesammelt. Am 13. Dezember steht er mit seinem Programm "Staatsfreund Nr. 1" in der Stadthalle Kleve auf der Bühne.

Quelle: RP