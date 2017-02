Versicherungsexperte im Interview: Alle Schäden an Karneval melden

Alle Schäden an Karneval melden

In einigen Wochen haben die Jecken das Sagen. Bei aller Ausgelassenheit kann es passieren, dass es zu Unfällen kommt. Gerd Exner, Sprecher des Bezirks Niederrhein-Nord im Bundesverband Deutscher Versicherungskaufleute (BVK), erklärt, warum man nicht im Piratenkostüm Autofahren sollte.

Ist es sinnvoll, jeden Schaden zu melden? Wenn ja, an welche Versicherung wendet man sich?

Gerd Exner Auch wenn die Schäden nicht dramatisch sind, sollte man sie unbedingt melden. Allerdings muss man gute Nerven und Geduld haben, bis feststeht, welche Versicherung den Schaden zahlen soll. Die Veranstalter gelten fast immer als erste Adresse für Ansprüche. Doch einige Gerichte meinen, dass Zuschauer, die an Veranstaltungen mit "Wurfgeschossen" teilnehmen, geringe Verletzungen in Kauf nehmen und nicht für jede Schramme ein Schmerzensgeld und für jede beschädigte Brille Schadenersatz verlangen können.

Welche Versicherungen schließen die Karnevalsvereine ab?

Exner Die Karnevalsvereine sichern sich mit Veranstalter-Haftpflichtversicherungen ab, ihre Prinzen, Jungfrauen und Wagenlenker sind immer damit unterwegs.

Was kann ein Zeuge tun?

Exner Ehe Versicherungen zahlen, klären sie untereinander ab, wer für den Schaden aufkommen soll. Und das kann dauern. Zeugen können einem Unfallopfer enorm helfen, weil ihre Beobachtungen komplizierte Abklärungen beschleunigen.

Verkleidet am Steuer - ist das verboten?

Exner Wer als Clown, einäugiger Pirat oder Batman maskiert am Steuer sitzt, riskiert eine Anzeige und Punkte in Flensburg. Denn was die Sicht einengt und das Gehör beeinträchtigt, ist im Verkehr verboten und kann als grobe Fahrlässigkeit gelten. Versicherungen können dann bei einem Unfall den Schadenersatz erheblich mindern.

Christian Emmers stellte die Fragen.

